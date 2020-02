UBISOFT : LCM reste à l'achat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Louis Capital Markets reste à l'Achat d'Ubisoft avec un objectif de cours inchangé à 80 euros. Le broker souligne un "net bookings" de 455,5 millions d'euros au titre du troisième trimestre de l'exercice 2019-2020 supérieur à l'objectif de 410 millions d'euros. Il signale également l'excellente performance de la plateforme du développeur et éditeur de jeux vidéos dont les revenus sont en hausse de 73% sur les neufs premiers mois.Ubisoft vise un net bookings aux alentours de 333 millions d'euros pour son quatrième trimestre 2019-2020, en baisse d'environ 50 %. Par ailleurs, la société a confirmé ses objectifs pour l'exercice 2019-2020 : net bookings d'environ 1, 450 milliard d'euros et un résultat opérationnel (non-IFRS) compris entre 20 et 50 millions d'euros.