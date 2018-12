UBISOFT : LCM reste favorable au dossier

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

LCM a confirmé sa recommandation d’Achat et son objectif de cours de 107 euros sur Ubisoft. Le bureau d’études rappelle que la plateforme Steam de distribution numérique de jeux vidéo a décidé d’abaisser ce week-end jusqu’à 20 % sa « commission » pour les jeux dépassant les 50 millions de dollars de revenus. Concrètement, sous les 10 millions de dollars rien ne changera, la répartition restera à 30% pour le distributeur et 70% pour l’éditeur. Entre 10 et 50 millions de dollars, la part des revenus sera ajustée à 25%/75%, puis 20%/80% au-dessus de 50 millions de dollars." Ce nouvel ajout de chiffre d'affaires, qui s'applique depuis le mois d'octobre, arrivera directement en marge, aucun coût supplémentaire ne lui étant associé ", souligne le broker.Mais pour lui, la plus grosse annonce est tombée hier soir.Epic Games, l'éditeur du célèbre Fortnite et ses 150 millions de joueurs, a annoncé le lancement de sa plateforme de téléchargements avec un partage de 12%/88% quelle que soit les revenus générés par le jeu.