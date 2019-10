Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le nouveau jeu d’apprentissage du code d’Ubisoft, Les Lapins Crétins : Apprends à Coder ! est disponible gratuitement et dès maintenant sur Uplay PC. Dans ce jeu, de fourbes Lapins ont mis le vaisseau du joueur sens dessus-dessous et son rôle sera de le remettre en ordre en utilisant diverses commandes de programmation. En progressant à travers les différents niveaux et la difficulté, le joueur pourra appréhender les bases de la logique algorithmique et de programmation, piliers du code.Développé par Ubisoft Montréal, ce jeu a pour ambition de sensibiliser les jeunes et les moins jeunes aux pratiques numériques et de toucher le plus grand nombre, que ce soit en famille, à l'école ou au travers d'associations et médiathèques.