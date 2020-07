UBISOFT : Morgan Stanley est plus optimiste sur la valorisation

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Morgan Stanley a relevé son objectif de cours de 80 euros à 90 euros et confirmé sa recommandation Surpondérer sur Ubisoft. Le bureau d’études a rehaussé ses estimations de bénéfice par action de 1% pour l’exercice 2021 et de 10% pour le suivant après avoir intégré une contribution initiale modeste pour Hyper Scape cette année et sa collaboration à venir dans les jeux pour mobile avec Tencent. S’agissant d’Hyper Scape, il prévoit 10 millions de joueurs cette année, générant 80 millions de revenus et 25 millions d’Ebit.