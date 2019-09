Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine les 21 et 22 Septembre, Ubisoft offre pour la première fois au public sur le site de l’UNESCO une visite en réalité virtuelle de la cathédrale Notre-Dame de Paris, inscrite sur la Liste du patrimoine mondial de l’Humanité.Les visiteurs de l'UNESCO auront l'opportunité de découvrir ou redécouvrir ce joyau de l'architecture au travers de dix scènes différentes qui feront passer les visiteurs par la nef, le transept et le chœur avant de prendre de la hauteur et découvrir des points de vues jusqu'alors inaccessibles au public, depuis le toit et dans une montgolfière s'élevant au-dessus du monument.Cette expérience a été réalisée à partir de la version de la cathédrale créée en 2014 par Ubisoft pour Assassin's Creed Unity, jeu qui se déroulait à Paris pendant la Révolution Française. Elle sera dans un premier temps uniquement disponible à l'UNESCO pendant les Journées européennes du patrimoine avec pour objectif dans le futur de pouvoir la faire vivre au plus grand nombre