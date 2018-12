Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Ubisoft a annoncé les dates de la première tournée mondiale d’Assassin’s Creed Symphony qui débutera le 11 juin 2019 au célèbre Dolby Theater d’Hollywood. Cette première mondiale se tiendra au même moment que l’un des plus grands événements de l’industrie du jeu vidéo, l’Electronic Entertainment Expo (E3) à Los Angeles. Assassin’s Creed Symphony fusionnera le son d’un orchestre symphonique et d’un chœur dans un « concert immersif et novateur en 3D », a précisé l’éditeur de jeux vidéo.Ce spectacle de deux heures présentera la musique, les personnages et l'histoire d'Assassin's Creed, permettant aux spectateurs de revivre les moments les plus mémorables de la saga grâce à la musique des compositeurs Jesper Kyd, Lorne Balfe, Brian Tyler, Austin Wintory, Sarah Schachner, Winifred Philipps, Elitsa Alexandrova, Chris Tilton, Ryan Amon et The Flight.À la suite de la première mondiale à Los Angeles, la tournée voyagera à travers le monde et passera par le Palais des Congrès à Paris le 29 juin, le Davies Symphony Hall de San Francisco le 3 août, la Place des Arts de Montréal le 27 septembre, l'Eventim Apollo à Londres le 5 octobre et enfin le Teatro Arcimboldi de Milan le 6 octobre.Les billets seront disponibles en prévente à partir du 7 décembre 2018 pour les membres de l'Ubisoft Club et disponibles pour le grand public le 10 décembre à 10 heures.