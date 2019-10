UBISOFT : chute des résultats semestriels

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Ubisoft a réalisé au premier semestre 2019/2020 un bénéfice net en baisse de 99,4 % à 0,9 million d'euros. Le résultat opérationnel a chuté de 90,1 % à 9,3 millions. Le chiffre d’affaires s'élève à 697,5 millions (681,7 millions à taux de change constants), en baisse de 9,1 %. Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre s'élève à 334,1 millions (327,7 millions à taux de change constants), en baisse de 9 %. Le net bookings du premier semestre s'élève à 661,1 millions, en baisse de 11,4 % (13,4 % à taux de change constants).Le net bookings du deuxième trimestre s'élève à 346,9 millions, supérieur à l'objectif d'environ 310 millions et en baisse de 4,9 % (6,7 % à taux de change constants).Le net bookings du troisième trimestre 2019-20 est attendu aux alentours de 410 millions, en baisse d'environ 32 % par rapport au troisième trimestre 2018-19.Comme annoncé le 24 octobre, la société s'attend désormais pour l'exercice 2019/2020 à un net bookings d'environ 1,45 milliard et un résultat opérationnel non-IFRS compris entre 20 et 50 millions après 6,9 millions au premier semestre.Pour l'exercice 2020/2021 Ubisoft attend un net bookings d'environ 2,6 milliards et un résultat opérationnel non-IFRS d'environ 600 millions.