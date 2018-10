Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Ubisoft a fait part de ses résultats au titre de son premier semestre 2018/2019. Ainsi, l’éditeur de jeux vidéo a publié un bénéfice net IFRS de 140,7 millions d’euros sur la période, à comparer avec une perte nette IFRS de 20,8 millions d’euros un an plus tôt. Le résultat opérationnel IFRS ressort à 94,3 millions d’euros, contre -34,4 millions d’euros lors du premier semestre 2017/2018. Pour sa part, le chiffre d’affaires s’établit à 767 millions d’euros (contre 466,2 millions un an plus tôt) et le « Net bookings » à 746,1 millions d’euros (contre 466,2 millions)." La solidité et la profondeur de notre back-catalogue et de nos opérations Live nous ont permis de réaliser une performance supérieure à notre objectif au deuxième trimestre. Notre net bookings et nos résultats financiers, en forte progression sur le premier semestre, bénéficient pleinement de cette dynamique ", a commenté Yves Guillemot, le PDG d'Ubisoft.Concernant ses perspectives pour le troisième trimestre 2018/2019, Ubisoft table sur un chiffre d'affaires aux alentours de 580 millions d'euros. Le net bookings est attendu aux alentours de 600 millions d'euros, en baisse d'environ 17% par rapport au troisième trimestre 2017/2018, " en raison à la fois des premières mises en magasin d'Assassin's Creed Odyssey au deuxième trimestre fiscal 2018/2019 et au lancement de South Park The Fractured But Whole au troisième trimestre fiscal 2017/2018, compensés en partie par la croissance du back-catalogue ".Enfin, la société confirme ses objectifs pour l'exercice 2018/2019, à savoir un chiffre d'affaires d'environ 2 milliards d'euros, un Net bookings d'environ 2,05 milliards d'euros, un résultat opérationnel non-IFRS (calculé à partir du net bookings) d'environ 440 millions et un Free cash flow d'environ 300 millions.