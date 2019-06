UBISOFT en net repli : la famille Guillemot a cédé 400 000 actions

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Plus forte baisse de l’indice SBF 120, Ubisoft perd 5,82% à 69,16 euros à la suite de la cession de titre par la famille Guillemot. Les fondateurs de l’éditeur de jeu vidéo ont en effet cédé 400 000 titres entre le 21 et le 31 mai via le holding familial, Guillemot Brothers, selon des documents déposés auprès de l’AMF.Dans le détail, 70 000 actions ont été vendues le 21 mai à 70,7 euros, suivies par 70 000 à 71,47 euros le 22 mai, 43 358 à 70,96 euros le 23 mai, 16 642 à 71,38 euros le 24 mai, 60 000 à 71,39 euros le 28 mai, 50 000 à 71,097 euros le 29 mai, 70 000 à 72,56 euros le 30 mai et 20 000 à 72,69 euros le 31 mai.Ces cessions représentent un montant total de près de 28,6 millions d'euros.