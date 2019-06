UBISOFT : en repli après la conférence organisée pour l'E3

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La réaction boursière à la conférence organisée hier par Ubisoft pour la grande messe des jeux vidéo, le salon E3, est négative. L’action de l’éditeur de jeux vidéo perd 2,78% à 71,24 euros, soit l’un des replis les plus importants de l’indice SBF 120. Le groupe français a dévoilé une offre d’abonnement, qui donnera accès à une centaine de jeux pour 14,99 euros. Ce service baptisé Uplay+ sera disponible sur PC à partir du 3 septembre prochain."C'est tout l'écosystème Ubisoft qui va être accessible aux joueurs", a expliqué le cofondateur et PDG d'Ubisoft Yves Guillemot dans un entretien à Reuters. S'il faudra initialement télécharger les jeux, il fonctionnera également en streaming courant 2020 grâce à la technologie de Google, Stadia.Ubisoft est également sur ses prochains jeux, dévoilant ainsi une nouvelle franchise : Gods and Monsters, jeu d'aventure dans l'univers de la Grèce antique. Il sortira début 2020, de même que le nouveau Rainbow Six, baptisé Quarantine, et le nouvel opus de Watch Dogs, Legion, dont l'action se déroulera à Londres." Rien d'extraordinaire donc sur cet E3 2019 pour Ubisoft ", résume LCM, qui a réduit son objectif de cours de 90 euros à 80 euros et maintenu sa recommandation Neutre. " L'attente risque d'être longue jusqu'au fameux quatrième trimestre calendaire et ses trois AAA ", ajoute l'analyste. Celui-ci fait référence au trois jeux de qualité que le groupe doit publier au cours des trois derniers mois de l'année et dont dépendront en grande partie les résultats annuels de l'éditeur de jeux vidéo.