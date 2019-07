UBISOFT : en tête de l'indice SBF 120, un début d'exercice prometteur

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Ubisoft (+4,93% à 77 euros) domine l’indice SBF 120 à la faveur de revenus trimestriels que prévu. Au premier trimestre, clos fin juin, l’éditeur de jeux vidéo a généré des réservations nettes (net bookings), qui correspondent au chiffre d'affaires avant l'application de la norme comptable IFRS 15, de 314,2 millions d’euros, en repli de 17,6%. Ubisoft visait seulement 270 millions d’euros.Commentant ces chiffres, Yves Guillemot, Président Directeur Général, a déclaré : " Notre net bookings du premier trimestre est sensiblement supérieur à notre objectif, grâce à une très bonne performance de nos jeux – et notamment de Rainbow Six Siege et d'Assassin's Creed Odyssey – avec une très forte croissance de l'investissement récurrent des joueurs sur PC et consoles portée par des taux d'engagement par joueur records ".En dépit d'un début d'exercice plus dynamique que prévu, le groupe s'est contenté de réaffirmer ses objectifs. Le groupe français vise des réservations nettes d'environ 2,185 milliards d'euros et résultat opérationnel ajusté d'environ 480 millions. Or, le marché attendait respectivement 2,272 milliards et 511 millions.Au deuxième trimestre, le net bookings est attendu aux alentours de 310 millions d'euros, en baisse d'environ 15%.