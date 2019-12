UBISOFT : gagne plus de 6%, Morgan Stanley en soutien

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Ubisoft (+6,39% à 58,26 euros) est propulsé parmi les principales progressions de l’indice SBF 120 par Morgan Stanley, qui a relevé sa recommandation de Pondération en ligne à Surpondération. L’objectif de cours passe de 60 euros à 80 euros. Le bureau d’études explique que suite au repli de l’action consécutif à la contreperformance du jeu Ghost Recon Breakpoint, le potentiel de baisse apparaît limité alors que le potentiel de hausse est substantiel si l’éditeur de jeux vidéo améliore son exécution." Nous pensons que le principal facteur à l'origine de la piètre performance sur l'exercice 2020 a été l'exécution d'Ubisoft (développement et marketing de Ghost Recon Breakpoint), et non les pressions potentielles affectant le secteur (free to play et passage au streaming). Nous jugeons donc que les raisons de l'avertissement d'Ubisoft d'octobre semblent passagères et pourront être corrigées ", écrit le broker.Si les preuves dont les investisseurs ont besoin pour s'assurer que l'exécution s'est améliorée ne seront pas disponibles avant la prochaine sortie des jeux (probablement à l'automne 2020), l'analyste pense que la présentation du gameplay pour Assassin's Creed Ragnarok en février pourrait être un catalyseur positif.Ultérieurement, la présentation des bandes annonces et l'annonce des dates de lancement de ses titres pour l'exercice 2021 lors du salon E3 en juin, pourraient également galvaniser l'intérêt des consommateurs et des investisseurs pour les titres 2021.Morgan Stanley prévoit que l'EBIT ajusté d'Ubisoft se rapprochera de l'objectif de 2021 de " 600 millions d'euros environ ". Il prend comme hypothèse 44 millions d'unités vendues au cours de l'année, dont un peu plus de la moitié (23 millions) pour Assassin's Creed Ragnarok et Far Cry 6 combinés.