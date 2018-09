UBISOFT : galvanisé par JPMorgan

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Ubisoft (+3,46% à 91,58 euros) occupe l’une des premières places de l’indice SBF 120 depuis ce matin grâce au relèvement de la recommandation de JPMorgan, de Neutre à Surpondérer. L’objectif de cours est catapulté de 71 euros à 130 euros. Le bureau d'études a reconstruit son modèle et mis à jour ses hypothèses afin de prendre en compte une croissance à long terme plus élevée pour le secteur, son portefeuille solide de titres, sa propriété intellectuelle et ses capacités de développement maison.Il a aussi intégré la transition vers le numérique et l'investissement récurrent des joueurs (ventes d'items, DLC/Season Pass, abonnements, publicités) qui entraînent une hausse des marges et améliorent la visibilité et la qualité des résultats.Le broker anticipe ainsi une croissance annuelle de 9% des revenus et de 15% de l'Ebita à long terme. La marge opérationnelle (Ebit) du groupe est attendue à 39,2% en 2030 contre 17,3% cette année.S'agissant de sa valorisation, elle est similaire à celle de ses pairs américains en dépit d'une croissance plus élevée.