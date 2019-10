Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Ubisoft annonce que Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint est désormais disponible sur Xbox One X, PC, PlayStation4 et sur UPLAY+, le service d’abonnement sur PC d’Ubisoft. Ghost Recon Breakpoint sera également disponible sur la nouvelle génération de plateforme de jeux vidéo, Stadia.Développé par Ubisoft Paris, Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint est un jeu de tir militaire qui se déroule dans un monde ouvert hostile entièrement jouable en solo ou en coopération jusqu'à quatre joueurs. Les joueurs vont découvrir Auroa, une île mystérieuse où les technologies les plus avancées côtoient une nature sauvage et indomptée.