UBISOFT : le groupe familial Guillemot détient 17,79 % du capital, Guillemot Brothers sous les 15 %

Par courrier reçu le 14 juin 2019, Guillemot Brothers Limited, contrôlée à 100 % par la famille Guillemot, a déclaré auprès de l’Autorité des marchés financiers avoir franchi individuellement en baisse, le 11 juin 2019, le seuil de 15% du capital d’Ubisoft et détenir individuellement 16 726 414 actions, soit 14,98 % du capital et 19,63 % des droits de vote. Ce franchissement de seuil résulte d’une cession d’actions Ubisoft sur le marché.À cette occasion, le groupe familial Guillemot n'a franchi aucun seuil et détient, au 11 juin 2019, 17,79 % du capital et 24,65 % des droits de vote de l'éditeur de jeu vidéo.