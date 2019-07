Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Ubisoft a annoncé mercredi soir l’acquisition de 70% de Green Panda Games, un éditeur de jeux mobiles free-to-play, spécialisé dans les jeux « hyper casual ». Le montant de la transaction n’a pas été précisé. Fondé en 2013 et basé à Paris, Green Panda Games développe et publie des jeux de type « idle ».Fort d’une équipe de 30 personnes, l’éditeur a lancé, depuis sa création, plus de 55 jeux, qui ont été téléchargés par près de 85 millions de joueurs dans le monde.Ubisoft explique que la société lui apportera une vision éditoriale aiguisée sur le segment des jeux " idle ", des processus créatifs itératifs basés sur la data, et un savoir-faire en matière d'acquisition de nouveaux utilisateurs et de monétisation au travers de la publicité.Cette acquisition a été finalisée le 31 juillet 2019. Les accords prévoient qu'Ubisoft puisse porter sa participation à 100% dans les quatre années à venir.