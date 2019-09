UBISOFT : ouvre un nouveau studio au Vietnam pour les jeux mobiles

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Ubisoft renforce sa présence sur les jeux mobiles et ouvre un nouveau studio à Da Nang au Vietnam. Cette ouverture vient compléter les équipes d’Ubisoft Mobile présentes en Asie (Chine et Inde) et réaffirmer ainsi le développement du Groupe sur ce segment en pleine croissance.Le studio de Da Nang se concentrera dans un premier temps sur le développement pour plusieurs plateformes de médias sociaux de jeux dits " Instant games " utilisant la technologie HTML 5. Cette nouvelle façon d'accéder à des jeux vidéo via les réseaux sociaux a connu un essor considérable au niveau mondial et rassemble aujourd'hui des millions d'utilisateurs quotidiens.L'équipe d'Ubisoft Da Nang collaborera également avec d'autres studios sur le développement de jeux mobiles. Pour soutenir les ambitions du studio, Ubisoft Da Nang prévoit de recruter environ 100 collaborateurs au cours des trois prochaines années.Le groupe français est en cours de discussion pour établir des partenariats avec plusieurs institutions et universités locales en vue d'une coopération fructueuse et d'une intégration réussie dans la région. Parallèlement, le nouveau studio a entamé son processus de recrutement afin d'être opérationnel dans les semaines qui viennent.