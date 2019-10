UBISOFT :, plus forte baisse du SBF 120 à la mi-séance du vendredi 25 octobre 2019

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

UBISOFT (- 21% à 44,24 euros)Ubisoft plonge après avoir révisé à la baisse ses objectifs pour l'exercice 2019-2020. Il s'attend désormais à des réservations nettes (net bookings), qui correspondent au chiffre d'affaires avant l'application de la norme comptable IFRS 15, d'environ 1,450 milliard d'euros et un résultat opérationnel ajusté compris entre 20 millions et 50 millions d'euros (comparés à un net bookings d'environ 2,185 milliards et un résultat opérationnel ajusté d'environ 480 millions d'euros communiqués précédemment). Cet avertissement est le résultat de la sa décision radicale du groupe de reporter les lancements des 3 jeux AAA (les plus prestigieux) : Watch Dogs 3, Gods & Monsters et Rainbow 6 Quarantine.