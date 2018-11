UBISOFT : rachète i3D.net pour renforcer ses infrastructures

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Ubisoft a annoncé aujourd’hui l’acquisition de i3D.net, un leader des solutions d’hébergement pour l’industrie du jeu vidéo. Avec 50 millions de joueurs utilisant quotidiennement ses serveurs, i3D.net fait partie du top 10 mondial des hébergeurs ayant le réseau le plus étendu." Nous continuons à développer nos opérations en ligne afin de fournir des jeux et des services qui améliorent grandement l'expérience de nos joueurs. En intégrant l'expertise et les technologies i3D.net aux nôtres, nous prenons une avance significative dans notre plan de développement visant à offrir à nos joueurs une connectivité et des performances de service de premier ordre. i3D.net continuera à fournir des services de pointe à ses clients tout en bénéficiant de notre soutien à long terme ", a déclaré Yves Guillemot, co-fondateur et PDG d'Ubisoft.La clôture de l'acquisition de i3D.net est prévue pour la fin de l'exercice fiscal. Les termes complémentaires de l'accord ne sont pas communiqués.