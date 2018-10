Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Ubisoft (+3,78% à 86,82 euros) affiche l’une des plus fortes progressions de l’indice SBF 120 grâce au succès d’Assassin’s Creed Odyssey. L’éditeur de jeux vidéo a indiqué hier soir que lors de sa première semaine de commercialisation, cet opus avait réalisé les meilleures ventes pour cette franchise sur la génération actuelle de consoles." Etant donné la qualité du jeux et les réactions très encourageantes des joueurs, nous nous attendons à ce qu'Odyssey soit l'un des jeux Assassin's Creed les plus performants de tous les temps ", a déclaré Geoffroy Sardin, Senior Vice President en charge des ventes et du marketing. "Le lancement n'est que le début de ce voyage épique. Nous avons de solides plans pour des contenus pour Assassin's Creed Odyssey qui permettront aux joueurs de rester engagés et d'explorer le monde magnifique et fascinant du jeu pendant encore longtemps."Réagissant à la communication du groupe, LCM se dit très optimiste au regard de l'excellent retour des joueurs qui devrait soutenir les ventes sur les semaines suivantes. " La forte baisse du titre ces derniers jours constitue un excellent point d'entrée sur le dossier dont les fondamentaux structurellement positifs sont inchangés ", conseille l'analyste qui confirme son objectif de cours de 107 euros.Barclays pense qu'il est important de prendre avec des pincettes les déclarations du groupe quelques jours après la sortie du jeu, mais aussi qu'elles devraient dissiper les inquiétudes d'un résultat décevant pour Odyssey. " Des craintes qui sont toujours présentes dans un secteur dépendant de gros succès " rappelle-t-il. L'analyste a pour sa part modélisé des revenus supérieurs à l'opus précédent grâce à des revenus récurrents des joueurs plus élevés.