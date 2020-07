UBISOFT s'attaque à Fortnite en lançant Hyper Scape

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Depuis cette semaine, Ubisoft a retrouvé en Bourse ses niveaux pré-Covid-19 grâce au jeu, Hyper Scape, un free-to-play Battle Royale. Aujourd’hui, l’action de l’éditeur de jeux vidéo gagne 3,66%, soit l’une des plus fortes hausses du SBF 120, à 78,70 euros, retrouvant ses niveaux de mi-juillet 2019. Dévoilé hier soir, Hyper Scape, faisait déjà l'objet de fuites depuis ces derniers jours dans le cadre de la stratégie marketing du groupe. Il marque l'entrée du groupe français dans un genre très populaire, dominé par Fortnite, dont l'incroyable succès a aiguisé bien des appétits.Le nouveau jeu d'Ubisoft fera son entrée dans une arène très concurrentielle. Hyper Scape sera aussi en concurrence avec Apex Legends (Electronic Arts), Call of Duty: Warzone (Activision Blizzard) et Player Unknown's: Battlegrounds.De ce fait, Jefferies reste prudent sur les retombées financières d'Hyper Scape. Il signale que l'engagement initial est bon, mais aussi qu'il est encore trop tôt pour extrapoler. Selon l'analyse, les coûts de développement et de marketing sont apparemment intégrés dans les perspectives du groupe, mais pas le potentiel de revenus supplémentaires. Ces derniers apparaitront donc comme un bonus pour Ubisoft.Hyper Scape sera d'abord disponible sur PC dans de nombreux pays en Europe et en Amérique du Nord via un test technique à durée limitée qui commence dès aujourd'hui et s'achèvera le 7 juillet.Développé par Ubisoft Montréal, Hyper Scape se déroule dans un futur proche en 2054. Une partie peut accueillir jusqu'à 100 participants qui se rendront dans la ville virtuelle de Neo-Arcadia pour s'affronter au cours de matchs nerveux et bourrés d'action, dans l'espoir d'être couronnés champions." Nous avons créé un jeu unique et innovant et avons cherché à simplifier l'expérience des joueurs pour nous concentrer sur son aspect fun et intense. Nous sommes impatients de les laisser le tester et de connaître leurs avis." déclare Graeme Jennings, Senior Producer d'Hyper Scape chez Ubisoft Montréal. " Mais ce n'est que le début. Hyper Scape est un univers conçu pour évoluer et nos joueurs pourront le constater dès le test technique. "