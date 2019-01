UBISOFT : sort Blue Swan Hospital

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Ubisoft annonce la sortie du très attendu Blue Swan Hospital, le nouvel univers de la série de jeux épisodiques à succès « Is it love ? » sur mobile. " Cette fois, l’action prend place dans le monde hospitalier et les joueuses se glissent dans la peau d’une jeune interne en médecine brillante qui vient juste d’arriver au Blue Swan Hospital. Il faudra manœuvrer entre les choix de carrière, les amitiés, les scandales et la vie amoureuse ", explique l'éditeur de jeux vidéo.Pour la première fois, de nouveaux épisodes seront disponibles toutes les deux semaines, comme pour les meilleurs shows TV médicaux hollywoodiens. De nouvelles saisons suivront un peu plus tard, dans le but de satisfaire les fans.