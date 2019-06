UBISOFT : sous la pression d'importantes cessions de titre de la famille Guillemot

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La cession de 400 000 actions Ubisoft par le holding de la famille fondatrice au cours des 10 derniers jours de mai pèse sur le titre de l’éditeur de jeux vidéo. Ce dernier ferme la marche de l’indice SBF 120 en reculant de 4,68% à 70,04 euros. Les investisseurs ont pris connaissance des ventes de Guillemot Brothers entre le 21 et le 31 mai via des notifications réalisées auprès de l’Autorité des marchés financiers par le vendeur.Ces cessions représentent un montant total de près de 28,6 millions d'euros et un peu moins de 0,36% du capital. Début février, la famille fondatrice détenait 18,39% du capital d'Ubisoft et 25,28% des droits de vote, dont respectivement 15,61% et 20,27% via Guillemot Brothers.Dans le détail, 70 000 actions ont été vendues le 21 mai à 70,7 euros, suivies par 70 000 à 71,47 euros le 22 mai, 43 358 à 70,96 euros le 23 mai, 16 642 à 71,38 euros le 24 mai, 60 000 à 71,39 euros le 28 mai, 50 000 à 71,097 euros le 29 mai, 70 000 à 72,56 euros le 30 mai et 20 000 à 72,69 euros le 31 mai.Interrogé sur ces cessions, Ubisoft n'a pas souhaité faire de commentaires.