UBISOFT : soutenu par Jefferies

Ubisoft (+1,81% à 74,44 euros) est soutenu par Jefferies, qui a relevé sa recommandation de Conserver à Acheter, avec un objectif de cours relevé de 75 euros à 85 euros. Il correspond à un PER 2021 de 21, à mi-chemin entre Activision-Blizzard (le tout puissant mal-aimé) et Take-Two (l'usine à blockbuster de qualité très apprécié) et à une prime de 10% par rapport aux trois acteurs américains (dont Electronic Arts).Cette valorisation prend en compte les perspectives de croissance d'Ubisoft (contre un repli pour ses pairs américains) et sa capacité à faire croitre ses bénéfices plus rapidement alors qu'il rattrape son retard dans le digital, plus rentable.