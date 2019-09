UBISOFT : succès du placement des OCEANEs

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Ubisoft Entertainment a réalisé avec succès le placement d’obligations à option de conversion en actions nouvelles et/ou d’échange en actions existantes (OCEANEs) à échéance 2024 auprès d’investisseurs qualifiés uniquement pour un montant nominal de 499 999 897 d’euros. Concomitamment à l’émission, l'éditeur de jeux vidéo annonce exercer l’option de remboursement anticipé des OCEANEs existantes émises le 27 septembre 2016 pour un montant d’environ 400 millions d’euros arrivant à échéance en 2021.Le produit net de l'Émission financera les besoins généraux de la Société, incluant notamment de possibles acquisitions futures, et le refinancement de la dette existante.Frédérick Duguet, Directeur Financier du Groupe, a déclaré : " Le succès de cette émission d'OCEANE, avec une prime d'émission au-dessus de la fourchette indicative et aux meilleurs termes pour Ubisoft, illustre la confiance des investisseurs dans la stratégie du groupe et dans ses opportunités de création de valeur à long terme. "La valeur nominale unitaire des obligations est égale à 114,63 euros et fait ressortir une prime d'émission de 65%.Les obligations ne porteront pas intérêt et seront émises à un prix égal à 105,25% du pair le 24 septembre 2019, date prévue pour le règlement-livraison des obligations. Les obligations seront remboursées au pair le 24 septembre 2024. Les obligations pourront faire l'objet d'un remboursement anticipé au gré d'Ubisoft sous certaines conditions.La société procédera le 18 octobre 2019, conformément aux termes et conditions des OCEANEs 2016, au remboursement anticipé, en numéraire au pair, soit 54,74 euros par obligation existante, de la totalité des obligations existantes qui seront en circulation à cette date.