UBISOFT : toutes les résolutions adoptées lors de l'Assemblée générale

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Toutes les résolutions proposées à l'Assemblée générale d'Ubisoft ont été adoptées. Les actionnaires ont notamment voté les résolutions autorisant le Conseil d’administration à octroyer des options de souscription et/ou d’achat d’actions de la société au profit des salariés, levier de la politique de recrutement et de fidélisation des équipes du groupe. Le vote a également conduit à la nomination de John Parkes en tant qu’administrateur représentant des salariés actionnaires et au renouvellement des mandats d’administrateur de Florence Naviner, de Yves Guillemot et de Gérard Guillemot.