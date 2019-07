UBISOFT : un analyste se veut rassurant sur un possible décalage de sortie de jeux en fin d'exercice

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le titre Ubisoft (+1,86% à 74,48 euros) figure depuis ce matin parmi les principales progressions de l’indice SBF 120, soutenu par Jefferies, qui a relevé sa recommandation de Conserver à Acheter, avec un objectif de cours rehaussé de 75 euros à 85 euros. Dans sa note, le bureau d’études revient sur l’une des craintes des investisseurs depuis l’annonce du timing des sorties de jeux sur l’exercice en cours. Ubisoft va en effet sortir quatre jeux AAA, les plus prestigieux, sur l’exercice, dont 3 au dernier trimestre, clos fin décembre.Ils s'inquiètent du possible décalage d'un ou plusieurs jeux, qui mettrait en péril les objectifs du groupe. Jefferies rappelle que les investisseurs ont toujours en mémoire octobre 2013 et l'annonce du retard dans la sortie de deux jeux, qui avait entraîné une chute de 25% de l'action. Pour le broker, les changements opérés par le groupe dans le développement de ses jeux rendent très improbable le remake d'un tel scénario.Le nouvel objectif de cours correspond à un PER 2021 de 24,50, à mi-chemin entre Activision-Blizzard (le tout puissant mal-aimé) et Take-Two (l'usine à blockbusters de qualité très appréciée) et à une prime de 10% par rapport aux trois acteurs américains (dont Electronic Arts).Cette valorisation prend en compte les perspectives de croissance d'Ubisoft (contre un repli pour ses pairs américains) et sa capacité à faire croitre ses bénéfices plus rapidement alors qu'il rattrape son retard dans le digital, plus rentable.