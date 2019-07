Ubisoft : Crédit Agricole CIB dépasse les 10% du capital

11/07/2019 | 13:16

Crédit Agricole CIB a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 4 juillet, du fait d'une augmentation du nombre de titres empruntés, le seuil de 10% du capital d'Ubisoft et détenir 10,66% du capital et 9,62% des droits de vote de l'éditeur de jeux vidéo.



Crédit Agricole déclare, au nom de sa filiale Crédit Agricole CIB, envisager de poursuivre ses achats d'actions Ubisoft, mais pas d'acquérir le contrôle de la société ni de demander de nomination d'administrateur, membre du directoire ou du conseil de surveillance.



