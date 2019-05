24/05/2019 | 09:51

Crédit Agricole CIB a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 17 mai, le seuil de 10% des droits de vote d'Ubisoft Entertainment et détenir 11,06% du capital et 9,98% des droits de vote de l'éditeur de jeux vidéos.



Ce franchissement de seuil résulte de la réduction du nombre de titres empruntés par Crédit Agricole CIB.



