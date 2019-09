Ubisoft Entertainment : 17 septembre 2019 - Avis aux porteurs - Obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes venant à échéance le 27 septembre 2021 99.51 KB

Avis aux porteurs

Ubisoft Entertainment S.A.

Obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes

d'un montant nominal total de 399 999 959,80 euros ne portant pas intérêt et venant à échéance le 27 septembre 2021

(ISIN FR0013204286) (les « Obligations »)

Ubisoft Entertainment S.A. (« Ubisoft » ou la « Société ») informe ce jour les porteurs des Obligations de sa décision d'exercer son droit de remboursement anticipé de la totalité des Obligations qui seront en circulation au jour du remboursement, conformément au paragraphe 9.3.1 des modalités d'émission des Obligations en date du 21 septembre 2016 (Terms and Conditions) (les « Modalités »).

Les termes utilisés dans cet avis qui commencent par une lettre majuscule et n'y sont pas définis, ont le sens qui leur est donné dans les Modalités.

En conséquence, la Société procèdera, le 18 octobre 2019, conformément aux Modalités, au remboursement anticipé en numéraire au pair, soit 54,74 euros par Obligation, de la totalité des Obligations qui seront encore en circulation à cette date.

Conv-Ex Advisors Limited, en sa qualité d'agent de calcul (Calculation Agent) des Obligations, a vérifié que la moyenne arithmétique, sur une période de 20 jours de bourse (chaque jour de bourse (Trading Day), un « Jour de Bourse ») consécutifs écoulés entre 19 août 2019 inclus et le 13 septembre 2019 choisis par la Société parmi les 40 Jours de Bourse consécutifs précédant la date de publication du présent avis des produits quotidiens (i) du cours d'ouverture de l'action Ubisoft (ISIN FR0000054470) sur le marché réglementé d'Euronext à Paris et (ii) du ratio de conversion et/ou d'échange des Obligations (Conversion Ratio) en vigueur applicable à chacune de ces dates, est égale à 72,296 euros et est donc supérieure à 130% du pair des Obligations (soit 71,162 euros).

Conformément au paragraphe 9.3.3 des Modalités, les porteurs d'Obligations (les « Porteurs ») peuvent exercer leur droit de conversion et/ou d'échange des Obligations (Conversion Right) jusqu'à l'issue du 7ème Jour de Bourse (inclus) précédant la date de remboursement anticipé, soit jusqu'au 9 octobre 2019 (inclus) à 15h00 (heure de Paris), en en faisant la demande auprès de l'intermédiaire financier dans les livres duquel les Obligations du Porteur concerné sont inscrites en compte ; étant entendu que, en application du paragraphe 15.5.1 des Modalités, la date à laquelle toute demande d'exercice de ce droit de conversion et/ou d'échange sera réputée être intervenue (Date of the Request) (« Date de la Demande ») sera le jour ouvré (Business Day) (« Jour Ouvré ») au cours duquel la dernière des conditions

et (b) ci-après est réalisée, au plus tard à 15h00, heure de Paris (ou le Jour Ouvré suivant si elle est réalisée après 15h00 (heure de Paris)) : CACEIS Corporate Trust, en sa qualité d'agent centralisateur, aura reçu la demande d'exercice du droit de conversion et/ou d'échange des Obligations transmise par l'intermédiaire financier concerné ; et les Obligations correspondantes sont remises par chaque intermédiaire financier concerné à CACEIS Corporate Trust, en sa qualité d'agent centralisateur.

Tout Porteur souhaitant exercer son droit de conversion et/ou d'échange des Obligations devra par conséquent s'assurer que la Date de la Demande correspondant à la demande d'exercice concernée intervienne au plus tard le 9 octobre 2019.

Toute demande d'exercice dont la Date de la Demande intervient au cours d'un mois civil prendra effet, sous réserve des stipulations du paragraphe 15.5.1 des Modalités, à la plus proche des deux dates (Exercise Date) (une « Date d'Exercice ») suivantes : (i) le dernier Jour Ouvré dudit mois civil ; ou (ii) le septième Jour Ouvré qui précède la date fixée pour le remboursement anticipé, soit le 9 octobre 2019. Les Porteurs recevront livraison des actions Ubisoft au plus tard le septième Jour de Bourse suivant la Date d'Exercice qui leur est applicable.

A ce jour, 7 307 270 Obligations restent en circulation sur un nombre total de 7 307 270 Obligations initialement émises.

Dans l'hypothèse où la totalité des Porteurs choisiraient d'exercer leur droit de conversion et/ou d'échange, le nombre maximal d'actions Ubisoft nouvellement créées s'élèverait à 7 307 270, représentant 6,48% du capital de la Société.

1