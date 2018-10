Ubisoft Entertainment : 30 octobre 2018 - Ubisoft annonce son chiffre d'affaires et ses résultats pour le premier semestre 2018-19 621.70 KB

UBISOFT® ANNONCE SON CHIFFRE D'AFFAIRES ET SES RESULTATS

POUR LE PREMIER SEMESTRE 2018-19

Nette croissance et poursuite de la solide exécution

S1 2018-19 : PERFORMANCE SUPERIEURE AUX ATTENTES ET FORTE PROGRESSION DES RESULTATS

 Chiffre d'affaires semestriel de 767,0 M€. Net bookings de 746,1 M€ en hausse de 60,0% - Chiffre d'affaires du deuxième trimestre de 367,1 M€ vs un objectif compris entre 345,0 M€ et 355,0 M€ - Net bookings du deuxième trimestre de 364,6 M€ (en hausse de 38,0%) vs un objectif d'environ 345,0 M€

 Net bookings digital : en hausse de 51,5% à 519,2 M€ (69,6% du net booking total vs 73,5% au 1er semestre 2017-18) - Net bookings PRI1 : en hausse de 49,5% à 262,0 M€ (35,1% du net bookings total vs 37,6% au 1er semestre 2017-18)

 Net bookings back catalogue : en hausse de 48,8% à 564,9 M€ (75,7% du net booking total vs 81,4% au 1er semestre 2017-18)

 Résultat opérationnel IFRS à 94,3 M€. Résultat opérationnel non-IFRS à 110,2 M€, en très forte hausse, versus 3,1 M€ au premier semestre 2017-18

 Très forte progression de la capacité d'autofinancement non-IFRS à 88,4 M€ versus (83,6) M€ au premier semestre 2017-18

OBJECTIFS 2018-19 CONFIRMES

OPERATION SUR TITRES

 Rachat de 3 045 455 actions en date du 31 octobre 2018 (contrat d'échange CACIB)

1 Player Recurring Investment/investissement récurrent des joueurs (ventes d'items, DLC/Season Pass, abonnements, publicités)

Paris, le 30 octobre 2018 - Ubisoft publie son chiffre d'affaires et ses résultats pour le premier semestre 2018-19, clos le 30 septembre 2018.

Yves Guillemot, Président Directeur Général, a déclaré "La solidité et la profondeur de notre back-catalogue et de nos opérations Live nous ont permis de réaliser une performance supérieure à notre objectif au deuxième trimestre. Notre net bookings et nos résultats financiers, en forte progression sur le premier semestre, bénéficient pleinement de cette dynamique."

"La sortie d'Assassin's Creed Odyssey est un succès. L'exceptionnelle réception de la communauté et la nouvelle progression de l'engagement des joueurs viennent concrétiser l'entrée de la franchise dans la catégorie des tous meilleurs jeux RPG."

"Portée par la relation de plus en plus directe avec nos communautés de joueurs, et par des titres de très grande qualité, la performance de ce premier semestre valide nos nombreux relais de croissance à court et moyen termes. La progression constante de l'engagement des joueurs nourrit notre développement digital. La qualité de nos jeux renforce leur succès commercial. Le mobile est en forte croissance et notre activité PC affiche un très solide momentum, notamment sur l'ensemble de la zone asiatique. Et enfin, nous montons en puissance sur l'esports, l'intelligence artificielle et le streaming, des opportunités à plus long terme pour l'industrie du jeu vidéo. Nous sommes ainsi confiants dans notre capacité à générer une croissance soutenue et à continuer de faire progresser notre rentabilité dans la durée."

Le Groupe présente des indicateurs à caractère non strictement comptable car ils illustrent mieux les performances opérationnelles et financières d'Ubisoft. Les définitions des indicateurs alternatifs de performance ainsi que le tableau de réconciliation entre le compte de résultat consolidé IFRS et le compte de résultat consolidé non-IFRS sont disponibles en annexe de ce communiqué.

Le Groupe a appliqué pour la première fois la nouvelle norme IFRS15 sur le revenu dans ses comptes semestriels clos le 30 septembre 2018. La mise en œuvre de cette norme conduit principalement à différer la comptabilisation d'une partie des revenus du jeu au-delà de la date de livraison initiale. Le Groupe ayant opté pour la méthode du rattrapage cumulatif, le chiffre d'affaires du premier semestre de l'exercice précédent n'a pas été retraité.

Compte de résultat et principaux éléments financiers

En millions d'Euros S1 2018-19 % S1 2017-18 % Chiffre d'affaires Service différé* 767,0 -21,0 466,2 na Net bookings 746,1 466,2 Marge brute basée sur le net bookings 635,0 85,1% 390,1 83,7% Frais de Recherche et Développement non-IFRS -272,0 -36,5% -186,5 -40,0% Frais Commerciaux non-IFRS -182,8 -24,5% -138,6 -29,7% Frais Généraux et Administratifs non-IFRS -69,9 -9,4% -61,9 -13,3% Frais Commerciaux et Frais Généraux non-IFRS -252,8 -33,9% -200,5 -43,0% Résultat opérationnel non-IFRS 110,2 14,8% 3,1 0,7% Résultat opérationnel IFRS 94,3 -34,4 BPA dilué non IFRS (en €) 1,32 0,16 BPA dilué IFRS (en €) 1,19 -0,19 Trésorerie provenant des activités opérationnelles non-IFRS ** 22,0 -81,4 Dépenses liées aux investissements en R&D*** -385,6 -322,8 Situation financière nette -337,4 -186,2

*Pour les jeux embarquant des fonctionnalités en ligne **Sur la base du tableau de flux de trésorerie pour comparaison avec les autres acteurs du secteur (non revu) ***Inclut le montant des royalties et exclut les avances à venir

Chiffre d'affaires et net bookings

Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre 2018-19 s'élève à 367,1 M€ (365,9 M€ à taux de change constants2). Le chiffre d'affaires du premier semestre 2018-19 s'élève à 767,0 M€ (781,4 M€ à taux de change constants).

Le net bookings du deuxième trimestre 2018-19 s'élève à 364,6 M€, en hausse de 38,0% (+37,7% à taux de change constants) par rapport au deuxième trimestre 2017-18. Le net bookings du premier semestre 2018-19 s'élève à 746,1 M€, en hausse de 60,0% (+63,0% à taux de change constants) par rapport au premier semestre 2017-18.

Principaux éléments du compte de résultat

La marge brute basée sur le net bookings progresse en pourcentage du net bookings à 85,1% et en valeur absolue à 635,0 M€, par rapport à la marge brute de 83,7% (390,1 M€) au premier semestre 2017-18.

Le résultat opérationnel non-IFRS s'élève à 110,2 M€, par rapport à 3,1 M€ au premier semestre 2017-18.

2 La méthode utilisée pour le calcul du chiffre d'affaires à taux constant est d'appliquer aux données de la période considérée, les taux de change moyens utilisés pour la même période de l'exercice précédent 3

L'écart de résultat opérationnel se décline ainsi:

 Hausse de 244,9 M€ de la marge brute basée sur le net bookings,

 Hausse de 85,5 M€ des frais de R&D qui s'établissent à 272,0 M€ (36,5% du net bookings) contre 186,5 M€ au premier semestre 2017-18 (40,0%).

 Progression de 52,3 M€ des frais commerciaux et frais généraux à 252,8 M€ (33,9% du net bookings), par rapport à 200,5 M€ (43,0%) sur l'exercice précédent : − Les dépenses variables de marketing s'élèvent à 127,6 M€ (17,1% du net bookings)

par rapport à 87,9 M€ (18,9%) au premier semestre 2017-18.

Les coûts de structure s'élèvent à 125,2 M€ (16,8 % du net bookings) par rapport à 112,6 M€ (24,1%) au premier semestre 2017-18.

Le résultat net non-IFRS s'élève à 159,0 M€, soit un résultat net par action (dilué) non-IFRS de 1,32 €, contre un résultat net non-IFRS de 19,4 M€ au premier semestre 2017-18 ou 0,16 € par action.

Le résultat net IFRS ressort à 140,7 M€, soit un résultat net par action (diluée) IFRS de 1,19 €, à comparer à une perte nette IFRS de (20,8) M€ et (0,19) € au premier semestre 2017-18.

Les résultats net IFRS et non-IFRS du premier semestre 2018-19 incluent un produit financier de 76,3 M€ lié au contrat d'échange sur actions signés en date du 20 mars 2018 avec Crédit Agricole Corporate and Investment Bank.

Principaux éléments de flux de trésorerie3 et de bilan

La génération de trésorerie provenant des activités opérationnelles non-IFRS s'élève à 22,0 M€ (contre une consommation de (81,4) M€ au premier semestre 2017-18). Ceci reflète une amélioration de la capacité d'autofinancement non-IFRS à 88,4 M€ (contre (83,6) M€ au premier semestre 2017-18) et une augmentation du BFR non-IFRS de 66,4 M€ (contre une baisse de 2,2M€ au premier semestre 2017-18).

La situation financière nette au 30 septembre 2018 s'établit à (337,4) M€ contre (548,1) M€ au 31 mars 2018.

Perspectives

Exercice 2018-19

La Société confirme aujourd'hui ses objectifs pour l'exercice 2018-19 :

 Chiffre d'affaires d'environ 2 000,0 M€

 Net bookings d'environ 2 050,0 M€

 Résultat opérationnel non-IFRS (calculé à partir du net bookings) d'environ 440,0 M€

 Free cash flow d'environ 300,0 M€

3 Sur la base du tableau de flux de trésorerie pour comparaison avec les autres acteurs du secteur (non revu)

Troisième trimestre 2018-19

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre 2018-19 est attendu aux alentours de 580 M€. Le net bookings est attendu aux alentours de 600 M€, en baisse d'environ 17% par rapport au troisième trimestre 2017-18 en raison à la fois des premières mises en magasin d'Assassin's Creed® Odyssey au deuxième trimestre fiscal 2018-19 et au lancement de South ParkTM The Fractured But WholeTM au troisième trimestre fiscal 2017-18, compensés en partie par la croissance du back-catalogue.

Annulation de 1 565 426 actions

Par décision du Conseil d'Administration, en date du 12 septembre 2018, 1 565 426 actions précédemment détenues en autocontrôle ont été annulées.

Rachat de 3 045 455 actions en date du 31 octobre 2018

Ubisoft a décidé de racheter 3 045 455 actions propres en date du 31 Octobre 2018. Cette opération dénoue par anticipation l'intégralité du contrat d'échange signé avec la banque CACIB en mars 2018 dans le cadre de la sortie du capital de la société Vivendi. Les actions ainsi achetées au prix contractuel de 66 € seront livrées le 7 novembre 2018. Elles sont destinées à être annulées par Ubisoft avec un effet relutif pour tous ses actionnaires ou à être utilisées dans les programmes de rémunération en action ou indexés sur la valeur de l'action, des salariés.

Faits marquants récents

Ubisoft nomme Frederick Duguet au poste de directeur financier du groupe : Alain Martinez, directeur financier du Groupe depuis 19 ans quittera ses fonctions et prendra sa retraite à la fin de l'année 2018. Il sera remplacé par Frederick Duguet, actuel Directeur de la Planification Financière. Cette nomination sera effective au 1er janvier 2019.

