Ubisoft Entertainment : 30 octobre 2019 - Ubisoft annonce son chiffre d'affaires et ses résultats pour le premier semestre 2019-20 343.60 KB

Cumul d'heures de contenus visionnées en direct et en VOD sur les chaines officielles YouTube et Twitch, en comparaison au Six Major Paris organisé sur la même période en 2018

Yves Guillemot, Président Directeur Général, a déclaré "Notre performance au deuxième trimestre témoigne de la solidité de notre back-catalogueporté par la bonne dynamique de nombreux titres. Après un premier trimestre en très forte croissance, Assassin's Creed Odyssey a enregistré une nouvelle accélération de sa performance par rapport à l'opus précédent, à la fois en termes de sell-through,d'engagement et de PRI. Les MAUs de Rainbow Six Siege ont atteint un nouveau record sur le trimestre et son PRI continue de progresser. Le jeu s'impose dans un environnement concurrentiel fort, notamment sur la scène esports.

Le Groupe présente des indicateurs à caractère non strictement comptable car ils illustrent mieux les performances opérationnelles et financières d'Ubisoft. Les définitions des indicateurs alternatifs de performance ainsi que le tableau de réconciliation entre le compte de résultat consolidé IFRS et le compte de résultat consolidé non-IFRS sont disponibles en annexe de ce communiqué.

L'application de la norme IFRS16 a un impact de -1,2 M€ sur le résultat opérationnel IFRS et non- IFRS et de -1,5 M€ sur le résultat net IFRS et non-IFRS part du groupe.

Faits marquants récents

Acquisition de 70% de Green Panda Games, un éditeur de premier plan de jeux mobiles free-to-play,spécialisé dans les jeux « hyper casual » (31 juillet 2019): Fondé en 2013 et basé à Paris, Green Panda Games développe et publie des jeux de type « idle ». Fort d'une équipe de 30 talents, l'éditeur a lancé, depuis sa création, plus de 55 jeux, qui ont été téléchargés par près de 85 millions de joueurs dans le monde.

Placement d'OCEANEs à échéance 2024 et remboursement anticipé des OCEANEs émises le 27 septembre 2016: Ubisoft a réalisé avec succès, le 17 septembre 2019, le placement d'obligations à option de conversion en actions nouvelles et/ou d'échange en actions existantes (OCEANEs) à échéance 2024 auprès d'investisseurs qualifiés uniquement pour un montant nominal de 499 999 897,17 euros. Concomitamment

cette émission, la société a annoncé exercer l'option de remboursement anticipé des OCEANEs existantes émises le 27 septembre 2016 (ISIN : FR0013204286) pour un montant d'environ 400 millions d'euros et arrivant à échéance en 2021 en accord avec les termes et conditions des obligations existantes. Les porteurs ont opté à une quasi-unanimité pour la conversion de leurs OCEANEs en actions Ubisoft : 7 260 363 OCEANEs, soit 99,36% du total en circulation, ont été converties en 6 265 677 actions nouvelles Ubisoft ou échangées contre 994 686 actions existantes Ubisoft auto-détenues. À l'issue de cette procédure de remboursement anticipé et de conversion, le nombre total d'actions Ubisoft est de 120 574 568 au 21 octobre 2019. A noter, la dilution potentielle des OCEANEs à échéance 2024 serait d'environ 3,49% du capital social au 21 octobre 2019.

Le groupe tiendra ce jour, mercredi 30 octobre 2019, une conférence téléphonique en anglais à 18h15 heure de Paris / 13h15 heure de New York.

Celle-ci sera accessible en direct et en différé au lien suivant : https://edge.media-server.com/mmc/p/72ubndnw

Ce communiqué peut contenir des données financières estimées, des informations sur des projets et opérations futurs, ou sur des performances financières à venir. Ces éléments de projection sont donnés à titre d'objectifs. Ils sont soumis aux risques et incertitudes des marchés et peuvent varier considérablement par rapport aux résultats effectifs qui seront publiés. Les données financières estimées ont été présentées au Conseil d'Administration du 30 octobre 2019 et n'ont pas été revues par les Commissaires aux comptes. (Des informations complémentaires figurent dans le dernier Document de Référence d'Ubisoft, déposé le 7 juin 2019 auprès de l'Autorité des marchés financiers).

À propos d'Ubisoft

Ubisoft figure parmi les leaders mondiaux de la création, édition et distribution de jeux vidéo et de services interactifs. Le groupe possède un riche portefeuille de marques de renommée internationale telles que Assassin's Creed, Far Cry, For Honor, Just Dance, Watch_Dogs ou encore la série de jeux vidéo Tom Clancy dont Ghost Recon, Rainbow Six et The Division. Les équipes d'Ubisoft, à travers son réseau mondial de studios et de filiales de distribution, s'engagent à offrir aux joueurs des expériences de jeu originales et inoubliables sur l'ensemble des plateformes populaires, dont les consoles, mobiles, tablettes et PC. Pour l'exercice 2018-19, le net bookings d'Ubisoft s'est élevé à 2 029 millions d'euros. Pour plus d'informations, rendez-vous sur: www.ubisoftgroup.com.

