Ubisoft Entertainment : 31 juillet 2019 - Ubisoft acquiert Green Panda Games 174.08 KB

Fondé en 2013 et basé à Paris, Green Panda Games développe et publie des jeux de type « idle ». Fort d'une équipe de 30 talents, l'éditeur a lancé, depuis sa création, plus de 55 jeux, qui ont été téléchargés par près de 85 millions de joueurs dans le monde. Un grand nombre de ces jeux a rencontré un succès immédiat, tels que Bee Factory, Sushi Bar ou Terrarium. La société apportera au groupe une vision éditoriale aiguisée sur le segment des jeux « idle », des processus créatifs itératifs basés sur la data et un savoir-faire incontestable en matière d'acquisition de nouveaux utilisateurs et de monétisation au travers de la publicité.

