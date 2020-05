Ubisoft Entertainment : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Ubisoft a présenté un résultat opérationnel non-IFRS de à 34,2 millions d'euros pour l'exercice 2019-2020 (clos le 31 mars 2020), contre 446 millions lors de l'exercice précédent. Le résultat net non-IFRS part du groupe s’élève à -10,2 millions d'euros, soit un résultat par action (dilué)non-IFRS de -9 centimes. Ils s’étaient élevés à 333,5 millions et 2,8 euros sur l’exercice 2018-19. Le chiffre d'affaires, lui, recule de 13,6%, passant de 1 845,5 millions d'euros à 1 594,8 millions.Le chiffre d'affaires IFRS15 du quatrième trimestre 2019-20 s'élève à 481,1 millions d'euros, en baisse de 6,8% (-7,9% à taux de change constants), par rapport aux 516,5 millions réalisés au quatrième trimestre 2018-19.La consommation de trésorerie provenant des activités opérationnelles non-IFRS s'élève à -86,4 millions (contre une génération de 384,7 millions en 2018-19). Ceci reflète une capacité d'autofinancement non-IFRS à -169,9 millions d'euros (contre 300 millions en 2018-19) et une baisse du BFR non-IFRS de 83,4 millions d'euros (contre une baisse de 84,7 millions en 2018-19).Le net bookings du quatrième trimestre 2019-20 s'élève à 417,4 millions d'euros, en baisse de 38,3% (-39,0% à taux de change constants) par rapport aux 676,7 millions réalisés au quatrième trimestre 2018-19. Le net bookings 2019-20 s'élève à 1 534 millions d'euros, en baisse de 24,4% (-25,7% à taux de change constants) par rapport aux 2 028,6 millions réalisés en 2018-19.Le net bookings du premier trimestre 2020-21 est attendu aux alentours de 335 millions d'euros, par rapport à 314,2 millions d'euros au premier trimestre 2019-20.Dans le contexte de la crise du COVID-19 et afin de tenir compte de l'impact potentiel des incertitudes externes actuelles, Ubisoft met à jour ses objectifs et anticipe désormais des net bookings entre 2,35 et 2,65 milliards d'euros, comparé à un objectif précédent de 2,6 milliards, ainsi qu'un résultat opérationnel non-IFRS de 400 à 600 millions d'euros, contre 600 millions d'euros précédemment.