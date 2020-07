Ubisoft Entertainment : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La réaction du titre Ubisoft sera à surveiller mardi sur la place de Paris. En effet, la valeur a perdu presque 5% lundi après l'annonce de départs importants au sein de sa direction en lien avec les récentes allégations et accusations de mauvaise conduite et de comportements inappropriés. En parallèle, le groupe français a précisé les dates de lancement de trois jeux AAA déjà connus (blockbusters du jeu vidéo aux gros budgets) : Watch Dogs Legion en octobre, Assassin's Creed (plus grosse licence du groupe) fin novembre et Far Cry, en février 2021.En revanche, la société n'a pas évoqué les sorties de deux autres AAA qui avaient été décalées en octobre dernier (Gods & Monsters et Rainbow 6 Quarantine).