Ubisoft Entertainment : ANNONCE SON CHIFFRE D'AFFAIRES DU PREMIER TRIMESTRE 2020-21

Paris, le 22 juillet 2020 - Ubisoft publie son chiffre d'affaires du premier trimestre fiscal 2020- 21, clos le 30 juin 2020.

Yves Guillemot, Président Directeur Général, a déclaré "Si la performance actuelle et les perspectives commerciales d'Ubisoft sont plus solides que jamais, nous devons néanmoins relever un défi très sérieux suite aux récentes allégations et accusations de mauvaise conduite et de comportements inappropriés. Je suis déterminé à mettre en œuvre des changements profonds afin d'améliorer et renforcer notre culture d'entreprise. Nous avons déjà réagi avec célérité et fermeté. Nous avons ainsi annoncé et initié des changements d'ampleur au sein de notre organisation. L'objectif est de garantir à tous les collaborateurs d'Ubisoft un environnement de travail sûr et inclusif. En tant que leader dans notre industrie, nous nous devons d'être intransigeants afin de créer une culture exemplaire où chacun se sente respecté et valorisé. C'est la condition indispensable à l'épanouissement de tous les talents qui composent Ubisoft.

Frédérick Duguet, Directeur Financier, commente "Notre activité est excellente. Nous avons ainsi réalisé un premier trimestre record et nettement supérieur à nos attentes en termes de revenus, avec des niveaux d'engagement historiquement élevés. Cette performance a été tirée par la profondeur de notre catalogue et par la qualité de nos services Live dans un contexte porteur pour l'industrie et de forte exécution de nos équipes. En particulier, la franchise Assassin's Creed a connu une accélération impressionnante grâce à l'annonce d'Assassin's Creed Valhalla. Par ailleurs, Rainbow Six Siege continue de fortement croître dans un contexte de concurrence accrue et la franchise Just Dance poursuit son retour en force.

Les prochaines semaines et prochains mois verront le lancement du line-up le plus ambitieux de l'industrie avec une profondeur sans précèdent de jeux payants et Free-to-Play. Ubisoft Forward a été une étape majeure avec une réception très prometteuse de nos fans. Nous avons ainsi atteint un pic d'audience simultanée (CCV) record, supérieur aux dernières conférences E3. Sur ces derniers mois, la puissance des annonces d'Assassin's Creed Valhalla, de Far Cry 6 et d'Hyper Scape, conjuguée au retour réussi de Watch Dogs®: Legion, nous permettent d'envisager l'année avec confiance."

Yves Guillemot conclut "Nous investissons pour créer une valeur significative sur le long terme pour nos équipes, nos joueurs et nos actionnaires. Nous sommes déterminés à bâtir une activité durable, inclusive et responsable. Les challenges ont toujours permis à Ubisoft de progresser et de devenir meilleur et je suis résolument engagé à ce que cela soit à nouveau le cas aujourd'hui."

