Ubisoft Entertainment : ANNONCE SON CHIFFRE D'AFFAIRES ET SES RESULTATS POUR LE PREMIER SEMESTRE 2019-20

ET SES RESULTATS POUR LE PREMIER SEMESTRE 2019-20 Performance portée par la solidité du back catalogue Ubisoft Résultats semestriels 2019-20 PREMIER SEMESTRE 2019-20 : NET BOOKINGS SUPÉRIEUR À L’OBJECTIF En M€ Variation publiée (%)

vs. S1 2018-19 En % du net bookings total S1 2019-20 S1 2018-19 Chiffre d’affaires IFRS15 697,5 -9,1% na na Net bookings 661,1 -11,4% na na Net bookings digital 537,1 +3,5% 81,2% 69,6% Net bookings PRI1 310,0 +18,3% 46,9% 35,1% Net bookings back catalogue 511,6 -8,8% 77,4% 75,2% Résultat opérationnel IFRS 9,3 -90,1% na na Résultat opérationnel non-IFRS 6,9 -93,8% 1,0% 14,8% Assassin’s Creed ® Odyssey : accélération sur le deuxième trimestre de la très forte progression, constatée au premier trimestre, de l’engagement quotidien, du PRI 1 et du sell-through par rapport à Assassin’s Creed ® Origins



accélération sur le deuxième trimestre de la très forte progression, constatée au premier trimestre, de l’engagement quotidien, du PRI et du sell-through par rapport à Assassin’s Creed Origins Rainbow Six ® Siege : MAUs 2 records et PRI 1 en croissance sur le deuxième trimestre par rapport à l’exercice précédent Plus de 50 millions de joueurs enregistrés Esports : croissance de 27% du nombre d’heures visionnées pour le Six Major Raleigh 3

§Forte croissance du PC, portée notamment par Uplay Résultat opérationnel impacté par des dépréciations sur Ghost Recon® Breakpoint

Paris, le 30 octobre 2019 - Ubisoft publie son chiffre d’affaires et ses résultats pour le premier semestre 2019-20, clos le 30 septembre 2019. Yves Guillemot, Président Directeur Général, a déclaré "Notre performance au deuxième trimestre témoigne de la solidité de notre back-catalogue porté par la bonne dynamique de nombreux titres. Après un premier trimestre en très forte croissance, Assassin’s Creed Odyssey a enregistré une nouvelle accélération de sa performance par rapport à l’opus précédent, à la fois en termes de sell-through, d’engagement et de PRI. Les MAUs de Rainbow Six Siege ont atteint un nouveau record sur le trimestre et son PRI continue de progresser. Le jeu s’impose dans un environnement concurrentiel fort, notamment sur la scène esports. Comme l’atteste notre annonce de la semaine dernière, nous continuons de prendre des décisions en faveur du long terme d’Ubisoft. Cette approche nous a permis de fortement transformer le modèle d’Ubisoft ces dernières années et de créer une valeur actionnariale majeure. Les perspectives d’avenir continuent d’être particulièrement porteuses. Parmi nos nombreux relais de croissance, l’arrivée de la prochaine génération de consoles, l’ouverture du marché asiatique et le lancement avec Tencent de nos franchises sur mobile sont de puissants leviers de croissance à moyen terme. Forts d’un bilan financier très solide, d’une capacité de production sans égale, d’équipes de développement parmi les meilleures de l’industrie, et d’une faculté reconnue à nous adapter et à progresser, nous envisageons l’avenir avec confiance."

Note

Le Groupe présente des indicateurs à caractère non strictement comptable car ils illustrent mieux les performances opérationnelles et financières d’Ubisoft. Les définitions des indicateurs alternatifs de performance ainsi que le tableau de réconciliation entre le compte de résultat consolidé IFRS et le compte de résultat consolidé non-IFRS sont disponibles en annexe de ce communiqué.

Le Groupe a appliqué pour la première fois la nouvelle norme IFRS16 « contrats de location » dans ses comptes consolidés semestriels. Le Groupe, ayant opté pour la méthode rétrospective simplifiée, les données de l’exercice précédent n’ont pas été retraitées. Compte de résultat et principaux éléments financiers En millions d’Euros S1 2019-20 % S1 2018-19 % Chiffre d’affaires IFRS15 697,5 767,0 Revenus différés liés à la norme IFRS15 -36,4 -21,0 Net bookings 661,1 746,1 Marge brute basée sur le net bookings 564,3 85,4% 635,0 85,1% Frais de Recherche et Développement non-IFRS -284,9 -43,1% -272,0 -36,5% Frais Commerciaux non-IFRS -186,9 -28,3% -182,8 -24,5% Frais Généraux et Administratifs non-IFRS -85,7 -13,0% -69,9 -9,4% Frais Commerciaux et Frais Généraux non-IFRS -272,5 -41,2% -252,8 -33,9% Résultat opérationnel non-IFRS (1) 6,9 1,0% 110,2 14,8% Résultat opérationnel IFRS (1) 9,3 94,3 BPA dilué non-IFRS (en €) (1) 0,11 1,32 BPA dilué IFRS (en €) (1) 0,01 1,19 Trésorerie provenant des activités opérationnelles non-IFRS (2) -20,6 22,0 Dépenses liées aux investissements en R&D (3) -431,5 -385,6 Situation financière nette non-IFRS -217,8 -337,5 (1) Les deux périodes ne sont pas comparables car les données IFRS 2019-20 incluent les impacts liés à l’application de la nouvelle norme IFRS 16. Celle-ci a un impact de -1,2 M€ sur le résultat opérationnel IFRS et non-IFRS et de -1,5 M€ sur le résultat net IFRS et non-IFRS part du groupe.

(2) Sur la base du tableau de flux de trésorerie pour comparaison avec les autres acteurs du secteur (non revu).

(3) Inclut le montant des royalties et exclut les avances à venir. Chiffre d’affaires et net bookings Le chiffre d’affaires IFRS15 du deuxième trimestre 2019-20 s'élève à 334,1 M€ (327,7 M€ à taux de change constants4), en baisse de 9,0% par rapport aux 367,1 M€ réalisés au deuxième trimestre 2018-19.

Le chiffre d’affaires IFRS15 du premier semestre 2019-20 s'élève à 697,5 M€ (681,7 M€ à taux de change constants), en baisse de 9,1 % par rapport aux 767,0 M€ réalisés au premier semestre 2018-19. Le net bookings du deuxième trimestre 2019-20 s'élève à 346,9 M€, supérieur à l’objectif d’environ 310 M€ et en baisse de 4,9% (6,7% à taux de change constants) par rapport aux 364,6 M€ réalisés au deuxième trimestre 2018-19.

Le net bookings du premier semestre 2019-20 s'élève à 661,1 M€, en baisse de 11,4% (13,4% à taux de change constants) par rapport aux 746,1 M€ réalisés au premier semestre 2018-19. Principaux éléments du compte de résultat5 Le résultat opérationnel non-IFRS s’élève à 6,9 M€ par rapport aux 110,2 M€ réalisés au premier semestre 2018-19. Le résultat net non-IFRS part du Groupe s’élève à 12,8 M€, soit un résultat par action (dilué) non-IFRS de 0,11 €. Au premier semestre 2018-19, ils s’étaient respectivement élevés à 159,0 M€ et 1,32 €. Le résultat net IFRS part du Groupe ressort à 0,9 M€, soit un résultat par action (dilué) IFRS de 0,01 €. Au premier semestre 2018-19, ils s’étaient respectivement élevés à 140,7 M€ et 1,19 €. L’application de la norme IFRS16 a un impact de -1,2 M€ sur le résultat opérationnel IFRS et non-IFRS et de -1,5 M€ sur le résultat net IFRS et non-IFRS part du groupe. Principaux éléments de flux de trésorerie6 La consommation de trésorerie provenant des activités opérationnelles non-IFRS s’élève à (20,6) M€ (contre une génération de 22,0 M€ au premier semestre 2018-19). Ceci reflète une capacité d'autofinancement non-IFRS à (104,1) M€ (contre 88,4 M€ au premier semestre 2018-19) et une baisse du BFR non-IFRS de 83,5 M€ (contre une hausse de 66,4 M€ au premier semestre 2018-19). Perspectives Troisième trimestre 2019-20 Le net bookings du troisième trimestre 2019-20 est attendu aux alentours de 410 M€, en baisse d’environ 32% par rapport au troisième trimestre 2018-19. Exercice 2019-20 Comme annoncé le 24 octobre 2019, la Société s’attend désormais pour l’exercice 2019-20 à un net bookings d’environ 1 450 M€ et un résultat opérationnel non-IFRS compris entre 20 M€ et 50 M€. Exercice 2020-21 Ubisoft attend un net bookings d’environ 2 600 M€ et un résultat opérationnel non-IFRS d’environ 600 M€ sur 2020-21.

Faits marquants récents Acquisition de 70% de Green Panda Games, un éditeur de premier plan de jeux mobiles free-to-play, spécialisé dans les jeux « hyper casual » (31 juillet 2019) : Fondé en 2013 et basé à Paris, Green Panda Games développe et publie des jeux de type « idle ». Fort d'une équipe de 30 talents, l'éditeur a lancé, depuis sa création, plus de 55 jeux, qui ont été téléchargés par près de 85 millions de joueurs dans le monde. Placement d'OCEANEs à échéance 2024 et remboursement anticipé des OCEANEs émises le 27 septembre 2016 : Ubisoft a réalisé avec succès, le 17 septembre 2019, le placement d'obligations à option de conversion en actions nouvelles et/ou d'échange en actions existantes (OCEANEs) à échéance 2024 auprès d'investisseurs qualifiés uniquement pour un montant nominal de 499 999 897,17 euros. Concomitamment à cette émission, la société a annoncé exercer l'option de remboursement anticipé des OCEANEs existantes émises le 27 septembre 2016 (ISIN : FR0013204286) pour un montant d'environ 400 millions d'euros et arrivant à échéance en 2021 en accord avec les termes et conditions des obligations existantes. Les porteurs ont opté à une quasi-unanimité pour la conversion de leurs OCEANEs en actions Ubisoft : 7 260 363 OCEANEs, soit 99,36% du total en circulation, ont été converties en 6 265 677 actions nouvelles Ubisoft ou échangées contre 994 686 actions existantes Ubisoft auto-détenues. À l'issue de cette procédure de remboursement anticipé et de conversion, le nombre total d'actions Ubisoft est de 120 574 568 au 21 octobre 2019. A noter, la dilution potentielle des OCEANEs à échéance 2024 serait d'environ 3,49% du capital social au 21 octobre 2019.

Celle-ci sera accessible en direct et en différé au lien suivant :

https://edge.media-server.com/mmc/p/72ubndnw Contacts Communication financière

Jean-Benoît Roquette

Directeur de la Communication Financière

+ 33 1 48 18 52 39

Jean-benoit.roquette@ubisoft.com Relations Presse

Emmanuel Carré

Attaché de Presse

+ 33 1 48 18 50 91

Emmanuel.carre@ubisoft.com



Julien Brosillon

Responsable Relations Investisseurs Senior

+ 33 1 73 30 11 97

Julien.brosillon@ubisoft.com Disclaimer

Ce communiqué peut contenir des données financières estimées, des informations sur des projets et opérations futurs, ou sur des performances financières à venir. Ces éléments de projection sont donnés à titre d’objectifs. Ils sont soumis aux risques et incertitudes des marchés et peuvent varier considérablement par rapport aux résultats effectifs qui seront publiés. Les données financières estimées ont été présentées au Conseil d’Administration du 30 octobre 2019 et n’ont pas été revues par les Commissaires aux comptes. (Des informations complémentaires figurent dans le dernier Document de Référence d’Ubisoft, déposé le 7 juin 2019 auprès de l’Autorité des marchés financiers). À propos d’Ubisoft

Ubisoft figure parmi les leaders mondiaux de la création, édition et distribution de jeux vidéo et de services interactifs. Le groupe possède un riche portefeuille de marques de renommée internationale telles que Assassin’s Creed, Far Cry, For Honor, Just Dance, Watch_Dogs ou encore la série de jeux vidéo Tom Clancy dont Ghost Recon, Rainbow Six et The Division. Les équipes d’Ubisoft, à travers son réseau mondial de studios et de filiales de distribution, s’engagent à offrir aux joueurs des expériences de jeu originales et inoubliables sur l’ensemble des plateformes populaires, dont les consoles, mobiles, tablettes et PC. Pour l'exercice 2018-19, le net bookings d’Ubisoft s’est élevé à 2 029 millions d’euros. Pour plus d'informations, rendez-vous sur: www.ubisoftgroup.com . © 2019 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Ubisoft and the Ubisoft logo are registered trademarks in the US and/or other countries.

ANNEXES Définition des indicateurs financiers à caractère non strictement comptable Le net bookings correspond au chiffre d’affaires historique (chiffre d’affaires excluant les impacts liés à l’application de la norme IFRS15) Le résultat opérationnel non-IFRS, calculé sur la base du net bookings , correspond au résultat opérationnel sous déduction des éléments suivants : rémunérations payées en actions dans le cadre des plans d’attribution d’actions gratuite, plans d’épargne groupe et options de souscription et/ou d’achat d’actions ;

dépréciation des actifs incorporels acquis à durée de vie indéfinie ;

résultat non opérationnel lié à une restructuration dans l’organisation du groupe. La marge opérationnelle non-IFRS correspond au rapport entre le résultat opérationnel non-IFRS et le net bookings. Ce ratio traduit la performance économique. Le résultat net non-IFRS correspond au résultat net après déduction : des retraitements inclus dans le résultat opérationnel non-IFRS ci-dessus ;

des produits et charges liés à la réévaluation postérieurement à la période d’évaluation des éventuelles contreparties variables consenties dans le cadre de regroupements d’entreprises ;

des intérêts selon IAS39 sur les emprunts obligataires OCEANEs ;

des effets d’impôts sur ces ajustements. Le résultat net non-IFRS – part du groupe correspond au résultat net non-IFRS attribuable aux propriétaires de la société mère. Le BPA dilué non-IFRS correspond au résultat net – part du groupe non-IFRS rapporté au nombre moyen pondéré d’actions après exercice des droits des instruments dilutifs. Le tableau de financement retraité intègre : La capacité d’autofinancement non-IFRS qui inclut : les logiciels internes et développements extérieurs présentés en IFRS dans la trésorerie provenant des activités d’investissement, ces coûts faisant partie intégrante de l’activité du groupe ; le retraitement net d’impôt des impacts liés à l’application de la norme IFRS15 ; le retraitement des engagements liés aux contrats de location liés à l’application de la norme IFRS 16 ; les impôts exigibles et différés ;

qui inclut : La variation du besoin en fonds de roulement non-IFRS qui inclut les mouvements d’impôts différés et retraite les impacts nets d’impôt liés à l’application de la norme IFRS15, annulant ainsi les produits ou charges présentés dans la capacité d’autofinancement non-IFRS ;

qui inclut les mouvements d’impôts différés et retraite les impacts nets d’impôt liés à l’application de la norme IFRS15, annulant ainsi les produits ou charges présentés dans la capacité d’autofinancement non-IFRS ; La trésorerie provenant des activités opérationnelles non-IFRS qui inclut les frais de développement interne et de développement des licences présentés en IFRS dans la trésorerie provenant des activités d’investissement retraités dans la capacité d’autofinancement non-IFRS ;

qui inclut les frais de développement interne et de développement des licences présentés en IFRS dans la trésorerie provenant des activités d’investissement retraités dans la capacité d’autofinancement non-IFRS ; La trésorerie provenant des activités d’investissement non-IFRS qui exclut les frais de développement interne et de développement des licences présentés dans la capacité d’autofinancement non-IFRS et les engagements liés aux contrats de location liés à l’application de la norme IFRS16. Le free cash-flow correspond à la trésorerie provenant des activités opérationnelles après décaissements et encaissements liés aux autres immobilisations incorporelles et corporelles et engagements liés aux contrats de location liés à l’application de la norme IFRS16. Le free cash-flow avant BFR correspond à la capacité d’autofinancement après décaissements et encaissements liés aux autres immobilisations incorporelles et corporelles et engagements liés aux contrats de location liés à l’application de la norme IFRS16. La situation financière nette IFRS correspond aux trésorerie et équivalents de trésorerie nets des dettes financières hors dérivés. La situation financière nette non-IFRS correspond à la situation financière nette retraitée des engagements liés aux contrats de location (IFRS16).

Répartition géographique du net bookings

T2

2019-20



T2

2018-19



6 mois

2019-20



6 mois

2018-19



Europe 31% 34% 32% 35% Amérique du Nord 51% 46% 49% 45% Reste du monde



18% 20% 19% 20% TOTAL 100% 100% 100% 100%

Répartition du net bookings par plate-forme

T2

2019-20



T2

2018-19



6 mois

2019-20



6 mois

2018-19



PLAYSTATION®4 38% 44% 34% 41% XBOX One™ 19% 22% 19% 22% PC 22% 17% 27% 21% NINTENDO SWITCH™ 4% 3% 5% 4% MOBILE 12% 9% 10% 8% Others*



5% 5% 5% 4% TOTAL 100% 100% 100% 100% *Produits dérivés, …

Calendrier des sorties

3ème trimestre (octobre – décembre 2019) PACKAGED & DIGITAL







TOM CLANCY’S GHOST RECON® BREAKPOINT



PC, PLAYSTATION®4, Xbox One, STADIA



JUST DANCE® 2020



PLAYSTATION®4, Xbox One, STADIA, Wii

NINTENDO SWITCHTM



ASSASSIN’S CREED®: THE REBEL COLLECTION







NINTENDO SWITCHTM



DIGITAL ONLY







ANNO 1800® THE PASSAGE







PC







ASSASSIN’S CREED® ODYSSEY







STADIA







FOR HONOR® YEAR 3 SEASON 4







PC, PLAYSTATION®4, Xbox One







MIGHT & MAGIC HEROES®: ERA OF CHAOS



IOS, ANDROID

(Europe & US versions)



TOM CLANCY’S THE DIVISION® 2 PENTAGON: THE LAST CASTLE







PC, PLAYSTATION®4, Xbox One



TOM CLANCY’S RAINBOW SIX® SIEGE YEAR 4 SEASON 4







PC, PLAYSTATION®4, Xbox One







TRIALS® RISING



STADIA EXTRAITS DES COMPTES CONSOLIDÉS AU 30 SEPTEMBRE 2019 Les procédures d’examen limité sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport d’examen limité sera émis après vérification du rapport semestriel d’activité. Compte de résultat consolidé (IFRS, extrait des comptes ayant fait l'objet d’une revue limitée par les commissaires aux comptes) Les deux périodes ne sont pas comparables car les données IFRS 2019-20 incluent les impacts liés à l’application de la nouvelle norme IFRS16. en milliers d’euros 30.09.2019 30.09.2018 Chiffre d'affaires IFRS15 697 468 767 034 Coûts des ventes -96 719 -111 060 Marge Brute 600 749 655 974 Frais de Recherche et Développement -307 677 -298 505 Frais Commerciaux -189 470 -185 930 Frais Généraux et Administratifs -90 982 -75 842 Résultat Opérationnel Courant 12 620 95 697 Autres produits et charges opérationnels non courants -3 300 -1 396 Résultat Opérationnel 9 320 94 301 Coût de l’endettement financier net -7 098 -8 602 Résultat de change -3 311 -1 915 Autres produits financiers 28 76 560 Autres charges financières -75 -30 Résultat Financier -10 456 66 013 Quote-part de résultat des entreprises associées 0 0 Charge d’impôt sur les résultats 2 348 -19 575 Résultat net de l’ensemble consolidé 1 212 140 739 Résultat net attribuable aux propriétaires de la société mère 909 140 739 Résultat net attribuable aux intérêts minoritaires 304 0 Résultat par action attribuable aux propriétaires de la société mère Résultat de base par action (en €) 0,01 1,30 Résultat dilué par action (en €) 0,01 1,19 Nombre moyen pondéré d'actions en circulation 107 581 568 108 558 213 Nombre moyen pondéré d'actions dilué 111 816 002 120 523 034 Réconciliation du Résultat net IFRS et du Résultat net non-IFRS En million d’euros,

à l’exception des données par action S1 2019-20 S1 2018-19 IFRS Ajustements Non-IFRS IFRS Ajustements Non-IFRS Chiffres d’affaires IFRS15 697,5 697,5 767,0 767,0 Revenus différés liés à la norme IFRS15 -36,4 -36,4 -21,0 -21,0 Net bookings 661,1 746,1 Charges opérationnelles totales (688,1) 34,0 (654,2) (672,7) 36,9 (635,8) Rémunérations payées en actions (30,7) 30,7 0,0 (35,5) 35,5 0,0 Dépréciation de goodwill / marques (3,3) 3,3 (0,0) (1,4) 1,4 0,0 Résultat Opérationnel 9,3 (2,4) 6,9 94,3 15,9 110,2 Résultat financier (10,5) 4,3 (6,1) 66,0 3,9 69,9 Quote-part des entreprises associées 0,0 0,0 0,0 0,0 Impôts sur les résultats 2,3 10,0 12,3 (19,6) (1,6) (21,1) Résultat net de l’ensemble consolidé 1,2 11,9 13,1 140,7 18,3 159,0 Résultat net attribuable aux propriétaires de la société mère 0,9 12,8 140,7 159,0 Résultat net attribuable aux participations de donnant pas le contrôle 0,3 0,3 0,0 0,0 Nombre moyen pondéré d'actions en circulation 111 816 002 7 467 970 119 283 972 120 523 034 120 523 034 Résultat par action dilué attribuable aux propriétaires de la société mère 0,01 0,10 0,11 1,19 0,13 1,32 Bilan consolidé (IFRS, extrait des comptes ayant fait l'objet d’une revue limitée par les commissaires aux comptes) ACTIF Net Net en milliers d’euros 30.09.2019* 30.09.2018 Goodwill 322 676 290 889 Autres immobilisations incorporelles 1 034 615 893 613 Immobilisations corporelles 163 646 128 750 Droit d’utilisation relatif aux contrats de location 205 744 - Participations dans les entreprises associées 7 - 280 Actifs financiers non courants 12 458 6 904 Actifs d’impôt différé 147 457 112 083 Actifs non courants 1 886 603 1 431 959 Stocks et en-cours 48 524 93 080 Clients et comptes rattachés 239 397 245 176 Autres créances 153 254 234 101 Actifs financiers courants 64 84 523 Actifs d’impôt exigible 53 396 57 445 Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 628 640 1 056 077 Actifs courants 2 123 275 1 770 400 Total actif 4 009 879 3 202 360 PASSIF Net Net En milliers d’euros 30.09.2019* 30.09.2018 Capital social 8 846 8 735 Primes 493 517 313 493 Réserves consolidées 582 043 683 759 Résultat consolidé 909 140 739 Capitaux propres attribuables

aux propriétaires de la société mère 1 085 316 1 146 726 Capitaux propres attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle 1 551 - Total Capitaux propres 1 086 866 1 146 726 Provisions 3 358 2 667 Engagements envers le personnel 17 487 11 593 Emprunts et autres passifs financiers à long terme** 1 156 729 936 107 Passifs d’impôt différé 82 416 97 280 Autres passifs non courants 27 737 - Passifs non courants 1 287 727 1 047 647 Emprunts et autres passifs financiers à court terme** 908 366 461 111 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 157 611 188 669 Autres dettes 526 397 347 596 Dettes d’impôt exigible 42 911 10 611 Passifs courants 1 635 286 1 007 988 Total passifs 2 923 013 2 055 635 Total capitaux propres et passifs 4 009 879 3 202 360 * Les états financiers consolidés tiennent compte des impacts cumulatifs d’IFRS16 au 1er avril 2019.

** Les passifs locatifs liés à l’application de la norme IFRS 16 sont inclus dans les postes « Passifs financiers non courants » et « Passifs financiers courants » du bilan consolidé respectivement pour un montant de 183,3 M€ et 34 M€. Tableau de flux de trésorerie pour comparaison avec les autres acteurs du secteur (non revu) En milliers d’euros 30.09.2019 30.09.2018 Flux provenant des activités opérationnelles non-IFRS Résultat net de l’ensemble consolidé 1 212 140 739 +/- Quote-part du résultat des entreprises associées 0 0 +/- Dotations nettes des logiciels de jeux & films 159 357 173 859 +/- Autres dotations nettes sur immobilisations 48 987 24 402 +/- Provisions nettes 2 258 1 664 +/- Coût des paiements fondés sur des actions 30 659 35 502 +/- Plus ou moins-values de cession 40 139 +/- Autres produits et charges calculées 3 924 -447 +/- Frais de développement interne et de développement de licences -306 285 -287 482 +/- Impact IFRS15 -27 301 0 +/- Impact IFRS16 -16 983 0 CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT NON-IFRS -104 131 88 376 Stocks -16 748 -71 487 Clients 242 005 200 964 Autres actifs 15 332 -114 988 Fournisseurs -33 487 10 408 Autres passifs -123 606 -91 281 +/- Variation du BFR non-IFRS 83 496 -66 384 TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES OPERATIONNELLES NON-IFRS -20 635 21 992 - Décaissements liés aux autres immobilisations incorporelles et corporelles -50 220 -35 022 + Encaissements liés aux cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles 169 8 Free Cash-Flow -70 686 -13 022 - Décaissements liés aux acquisitions d’actifs financiers -117 880 -1 273 + Remboursement des prêts et autres actifs financiers 114 911 101 158 +/- Variation de périmètre (1) -32 504 -4 922 TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES D’INVESTISSEMENT NON-IFRS -85 523 59 949 Flux des opérations de financement + Nouveaux emprunts 877 733 355 518 + Nouveaux emprunts de location financement 0 21 - Remboursement des emprunts -354 682 -298 775 - Remboursement des emprunts de location financement 0 -634 + Sommes reçues des actionnaires lors d’augmentations de capital 77 435 128 794 +/- Reventes/achats d’actions propres 35 108 0 TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT 635 595 184 924 Variation nette de trésorerie et équivalents de trésorerie 529 436 266 865 Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture de l’exercice 878 613 583 354 Effet de change 11 665 4 039 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture du semestre (1) 1 419 714 854 258 (1) dont trésorerie des sociétés acquises et cédées 4 194 0 RECONCILIATION SITUATION FINANCIERE NETTE NON-IFRS Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l’exercice 1 419 714 854 258 Emprunts bancaires et de location financement -1 628 793 -965 718 Billets de trésorerie -226 000 -226 000 IFRS 16 217 329 0 SITUATION FINANCIERE NETTE NON-IFRS -217 750 -337 460 Tableau de flux de trésorerie (IFRS, extrait des comptes ayant fait l’objet d’une revue limitée par les commissaires aux comptes) En milliers d’euros 30.09.2019 30.09.2018 Flux provenant des activités opérationnelles Résultat net de l’ensemble consolidé 1 212 140 739 +/- Quote-part de résultat des entreprises associées 0 0 +/- Dotations nettes sur immobilisations corporelles et incorporelles 208 345 198 261 +/- Provisions nettes 2 258 1 664 +/- Coût des paiements fondés sur des actions 30 659 35 502 +/- Plus ou moins-values de cession 40 139 +/- Autres produits et charges calculées 3 924 -447 +/- Charge d'impôt -2 348 19 575 CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT 244 090 395 433 Stocks -16 748 -71 487 Clients 242 005 200 965 Autres actifs 23 434 -123 102 Fournisseurs -33 487 10 408 Autres passifs -113 344 -90 588 +/- Variation du BFR 101 860 -73 804 +/- Charge d'impôt exigible -43 318 -12 155 TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES OPERATIONNELLES 302 633 309 474 Flux des opérations d’investissement - Décaissements liés aux développements internes & externes -306 285 -287 482 - Décaissements liés aux autres immobilisations incorporelles et corporelles -50 220 -35 022 + Encaissements liés aux cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles 169 8 - Décaissements liés aux acquisitions d’actifs financiers -117 880 -1 273 + Remboursement des prêts et autres actifs financiers 114 911 101 158 +/- Variation de périmètre(1) -32 504 -4 922 TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES D’INVESTISSEMENT -391 808 -227 533 Flux des opérations de financement + Nouveaux emprunts 877 733 355 518 + Nouveaux emprunts de location financement 0 21 - Remboursement des emprunts de location financement -16 983 -634 - Remboursement des emprunts -354 682 -298 775 + Sommes reçues des actionnaires lors d’augmentations de capital 77 435 128 794 +/- Reventes/achats d’actions propres 35 108 0 TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT 618 612 184 924 Variation nette de trésorerie et équivalents de trésorerie 529 436 266 865 Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture de l’exercice 878 613 583 354 Effet de change 11 665 4 039 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture du semestre 1 419 714 854 258 (1) dont trésorerie des sociétés acquises et cédées 4 194 0 RECONCILIATION SITUATION FINANCIERE NETTE IFRS Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l’exercice 1 419 714 854 258 Emprunts bancaires et de location financement -1 628 793 -965 718 Billets de trésorerie -226 000 -226 000 SITUATION FINANCIERE NETTE IFRS -435 079 -337 460







1 Player Recurring Investment/investissement récurrent des joueurs (ventes d’items, DLC/Season Pass, abonnements, publicités)

2 Monthly Active Users/Utilisateurs actifs mensuels

3 Cumul d’heures de contenus visionnées en direct et en VOD sur les chaines officielles YouTube et Twitch, en comparaison au Six Major Paris organisé sur la même période en 2018

4 La méthode utilisée pour le calcul du chiffre d’affaires à taux de change constants est d’appliquer aux données de la période considérée, les taux de change moyens utilisés pour la même période de l’exercice précédent

5 Plus de détails sur les mouvements du compte de résultats et des flux de trésorerie sont à retrouver dans la présentation publiée sur le site internet

6 Sur la base du tableau de flux de trésorerie pour comparaison avec les autres acteurs du secteur (non revu)



