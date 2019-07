Ubisoft Entertainment : Adoption de toutes les résolutions par l'Assemblée Générale d'Ubisoft

ADOPTION DE TOUTES LES RÉSOLUTIONS PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D'UBISOFT

Paris, 02 Juillet 2019 - L’Assemblée Générale d'Ubisoft s'est réunie le 2 juillet 2019 sous la présidence d’Yves Guillemot, co-fondateur et Président Directeur Général, avec un quorum de 78,54 %.

Les actionnaires ont adopté l’ensemble des résolutions à l'ordre du jour.

Les actionnaires ont notamment voté la résolution permettant la nomination au Conseil d'administration d'un administrateur représentant les salariés actionnaires, ainsi que celle permettant l'attribution d'actions gratuites aux salariés, qui est un des leviers de la politique de recrutement et de fidélisation des talents du Groupe.

Le vote a également conduit au renouvellement des mandats d'administrateur de Mme Virginie Haas et de Mme Corinne Fernandez-Handelsman.

Les résultats complets des votes seront disponibles sur le site Internet d’Ubisoft sous la rubrique "Assemblée générale".

Contacts

Communication financière

Jean-Benoît Roquette

Directeur de la Communication Financière

+ 33 1 48 18 52 39



Jean-benoit.roquette@ubisoft.com Relations Presse

Emmanuel Carré

Attaché de Presse

+ 33 1 48 18 50 91



Emmanuel. carre@ubisoft.com



Julien Brosillon

Responsable Relations Investisseurs Senior

+ 33 1 73 30 11 97



Julien.brosillon@ubisoft.com

