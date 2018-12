Ubisoft Entertainment : Assassin’s Creed Symphony, le concert immersif de la franchise, aura lieu au Palais des Congrès à Paris le 29 juin

Assassin's Creed Symphony est une expérience hors du commun pour les fans de la série, fusionnant le son d'un orchestre symphonique et d'un chœur dans un concert immersif et novateur en 3D. Ce spectacle de deux heures présentera la musique, les personnages et l'histoire d'Assassin's Creed, vous permettant de revivre les moments les plus mémorables de la saga grâce à la musique des talentueux compositeurs notamment Jesper Kyd, Lorne Balfe, Brian Tyler, Austin Wintory, Sarah Schachner, Winifred Philipps, Elitsa Alexandrova, Chris Tilton, Ryan Amon et The Flight. À la suite de la première mondiale à Los Angeles le 11 juin 2019, Assassin's Creed Symphony passera par le Palais des Congrès à Paris le 29 juin.

« Nous sommes fiers de nous associer à MGP Live pour offrir aux fans une toute nouvelle expérience d'Assassin's Creed et célébrer ensemble cette franchise tant appréciée des joueurs depuis plus d'une décennie », déclare Hinde Daoui, productrice du Live Entertainment chez Ubisoft.

« Nous sommes honorés de ce partenariat avec Ubisoft pour la création d'un projet multimédia et innovant. Nous abordons cette production avec passion et détermination » explique Massimo Gallota, PDG de MGP Live. « Notre objectif est de créer des concerts pour toutes les générations et laisser le pouvoir universel de la musique atteindre directement le cœur des joueurs. Grâce aux différentes influences culturelles de sa bande son, nous avons tout de suite senti qu'Assassin's Creed avait le potentiel pour offrir une expérience symphonique unique. Nous sommes ravis que ce concert ouvre la musique symphonique à une toute nouvelle génération de fans ».

Par la suite, la tournée voyagera à travers le monde et passera par le Davies Symphony Hall de San Fransisco le 3 août, la Place des Arts de Montréal le 27 septembre, l'Eventim Apollo à Londres le 5 octobre et enfin le Teatro Arcimboldi de Milan le 6 octobre.

Les billets seront disponibles en prévente à partir du 7 décembre 2018 pour les membres de l'Ubisoft Club et disponibles pour le grand public le 10 décembre à 10 heures (heure locale).