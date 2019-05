Ubisoft Entertainment : BGE2 Space Monkey Report #5 Livestream

Le prochain Space Monkey Report Livestream de BGE2 sera diffusé sur Twitch, YouTube et Facebook le mercredi 5 juin à 18h.

En partageant vos idées et votre créativité avec l'équipe de développement et la communauté de Beyond Good and Evil 2, vous continuez de nous inspirer et nous vous en sommes extrêmement reconnaissants. Cette année, nous ne serons malheureusement pas présents à l'E3 2019 car nous nous concentrons pleinement sur le développement du jeu. Nous continuerons, bien entendu, de maintenir notre engagement au sein du programme Space Monkey et vous tiendrons régulièrement informés de l'évolution du développement et de la façon dont nous construisons le monde de Beyond Good and Evil 2.

Nous avons hâte d'échanger avec vous et de vous présenter, le moment venu, de nouvelles séquences de gameplay. Si vous avez raté le Space Monkey Report #4, avec la démo walkthrough pre-alpha de BGE2, c'est le moment de vous rattraper avant le prochain livestream.

Un grand merci pour votre soutien Space Monkeys et n'oubliez pas que vos idées et vos commentaires sont toujours les bienvenus !