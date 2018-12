Ubisoft Entertainment : Décryptage AOF du palmarès du SBF 120 à la mi-séance - Mercredi 19 décembre 2018 La plus forte hausse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

UBISOFT (+2,98% à 71,14 euros)Le groupe entame sa deuxième séance à la hausse. Lundi, JPMorgan a confirmé sa recommandation Surpondérer et vise toujours 120 euros sur Ubisoft. Le bureau d'études rappelle que Steam a annoncé une réduction de la part des revenus qu'il collecte sur les ventes de jeu pour PC en raison de la pression exercée par les nouvelles plateformes et les éditeurs qui se tournent vers DTC."L'intensification de la concurrence sur les plates-formes au fur et à mesure que l'industrie migre vers le jeu numérique et, à terme, vers le cloud, devrait soutenir un transfert dans la chaîne de valeur, de la distribution vers le contenu, et pourrait également favoriser l'intégration verticale et l'attribution d'une prime stratégique pour les développeurs / éditeurs", explique le broker.