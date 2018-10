Ubisoft Entertainment : FOR HONOR MARCHING FIRE EST DISPONIBLE !

For Honor Marching Fire, la plus ambitieuse mise à jour depuis le lancement, est maintenant disponible sur PS4, Xbox One et PC. Marching Fire permet l'arrivée de 4 nouveaux Héros grâce à une toute nouvelle faction : les Wu Lin. L'Extension comprend également le nouveau mode PvP stratégique, Brèche, jouable en 4 contre 4, le mode PvE Arcade, à la rejouabilité infinie, une refonte graphique, l'ajout d'écrans de victoire, un nouveau système de dialogue ainsi que quantité d'autres améliorations.

Les joueurs qui achètent l'Extension Marching Fire auront un accès immédiat aux 4 Héros Wu Lin ainsi qu'au mode PvE Arcade. Les autres joueurs For Honor pourront quant à eux jouer au mode Brèche et bénéficier de la refonte graphique ainsi que des autres nouveautés. Passée une période d'exclusivité de deux semaines pour les détenteurs de l'Extension, les Héros Wu Lin deviendront ensuite accessibles à tous et seront disponibles à l'achat, moyennant 15 000 Aciers chacun (dès le 30 octobre).

Ceux qui ne possèdent pas For Honor peuvent évidemment aussi se lancer dans le champ de bataille grâce à l'Edition For Honor Marching Fire, disponible en digital, qui inclut le jeu de base ainsi que l'extension Marching Fire.

[Attachment]

Pour fêter le lancement de For Honor Marching Fire, les joueurs pourront aussi récupérer des Twitch Drops en regardant des streams For Honor. En effet, à partir du 17 octobre, vous pourrez recevoir des boosts d'XP, des packs de mêlées ou des packs de combats, selon le temps que vous aurez passé sur ces streams :

Un boost d'XP pour 10 minutes de visionnage des streamers participants à l'opération Twitch Drops

Deux boosts d'XP + 1 caisse Scavenger pour 30 minutes de visionnage

1 pack de Mêlée pour 1h de visionnage

1 pack de Combat pour 4h de visionnage

Les Twitch Drops seront disponibles en France sur le stream de Solary, du 17 au 22 octobre, grâce à un tournoi unique organisé par les streamers de l'équipe ! Rendez-vous sur https://www.solary.fr/

Toutes les récompenses seront disponibles directement sur votre compte Ubisoft dès le 24 octobre. Pensez bien à lier vos comptes Ubisoft et Twitch en allant sur : https://drops-register.ubi.com.

[Attachment]

A bientôt pour plus de contenus sur For Honor !