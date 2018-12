Ubisoft Entertainment : Far Cry revient avec un nouveau jeu post-apocalyptique

Annoncé cette nuit lors des Game Awards par Jean-Sébastien Decant, Directeur Créatif sur le jeu au sein d'Ubisoft Montréal (son nom vous sera peut-être familier puisqu'il était Directeur Narratif sur Far Cry 5), Far Cry sera de retour le 15 février prochain dans une suite indépendant de Far Cry 5 intitutlée « Far Cry New Dawn ».

Dix-sept ans après une catastrophe nucléaire mondiale, Far Cry New Dawn vous plonge dans un Hope County sauvagement beau et radicalement transformé. La vie a commencé à resurgir du chaos, mais les survivants font face à une nouvelle menace - les impitoyables Ravageurs et leurs leaders, « les Jumelles », Mickey et Lou. Élevées dans une région limitrophe du Montana, ces sœurs jumelles et leur bande de charognards vivent au jour le jour et sont venus à Hope County pour s'emparer de toutes les ressources disponibles. Afin de repousser cette menace dévastatrice, vous devrez aider les Survivants à se renforcer, fabriquer un arsenal de fortune et former des alliances inattendues afin de lutter pour survivre.

Dans votre base appelée « Prospérité », le bastion des Survivants, vous vous préparerez à faire face à la menace des Ravageurs. Vous pourrez y fabriquer des armes de fortune et des véhicules, mais aussi entraîner vos mercenaires - certains familiers, d'autres nouveaux. En progressant dans le jeu, vous pourrez améliorer votre base pour profiter d'armes et d'équipements plus puissants. La base sera aussi le point de départ pour les Expéditions dans lesquelles, pour la première fois dans Far Cry, l'aventure s'étendra sur plusieurs régions. Des marécages aux canyons et bien plus encore, les Expéditions vous enverront dans des lieux iconiques des Etats-Unis où vous pourrez récolter un ensemble de matériaux précieux.

Les joueurs peuvent dès à présent précommander Far Cry New Dawn au prix public conseillé de 45€ pour l'édition standard.

Déjà accessible en précommande, Far Cry New Dawn sera disponible le 15 février 2019 sur PS4, PS4 Pro, Xbox One, Xbox One X et PC.