Ubisoft Entertainment : Ghost Recon Breakpoint et d'autres jeux Ubisoft seront disponibles au lancement de Stadia, la plateforme de jeux de Google.

Ubisoft soutiendra la sortie de la plateforme de jeux Stadia en proposant un portfolio varié avec notamment les jeux et franchise suivants : Ghost Recon Breakpoint, The Division 2, Assassin's Creed Odyssey, Just Dance , Trials Rising et The Crew 2

De plus, Ghost Recon Breakpoint tirera pleinement partie des caractéristiques uniques proposées par Stadia dont la fonction Stream Connect qui permettra aux joueurs de voir les écrans de jeux de ses 3 coéquipiers et le Crowd Play qui permettra aux streamers d'inviter leurs viewers à les rejoindre dans le jeu. Ghost Recon Breakpoint sera également jouable sur les téléphones Pixel équipés de l'application Google Stadia.

« Ubisoft va apporter plusieurs de ses mondes à Stadia à son lancement, et nous avons hâte que les joueurs puissent découvrir cette technologie de cloud révolutionnaire, » déclare Yves Guillemot, co-fondateur et PDG d'Ubisoft. « A partir de la fin de l'année, Stadia offrira aux joueurs la possibilité de partager et de profiter de plus de moments inoubliables, peu importe où ils auront choisi de jouer. »