Ubisoft Entertainment : LE PREMIER ÉPISODE DE L’ARC NARRATIF D’ASSASSIN’S CREED® ODYSSEY, L’HÉRITAGE DE LA PREMIÈRE LAME, SERA DISPONIBLE LE 4 DÉCEMBRE

Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous dévoiler La Traque, le premier épisode de ce nouvel arc narratif. Dans celui-ci, vous poursuivrez votre gigantesque odyssée grecque et rencontrerez Darius, le premier héros possesseur de l'iconique lame secrète. Alors que l'histoire de La Traque se dévoile, vous découvrirez si Darius est votre ami ou votre ennemi, vous rencontrerez de nouveaux personnages, participerez à des combats navals saisissants, combattrez de nouveaux et puissants ennemis, et lèverez le voile sur des mystères de l'univers d'Assassin's Creed.

Dans la continuité d'Assassin's Creed Odyssey, L'Héritage de la Première Lame sera toujours centré sur vos choix à travers les relations que vous construirez avec divers personnages et les décisions que vous prendrez au fur et à mesure. Vous pourrez aussi personnaliser de nouveaux équipements et maîtriser de nouvelles compétences au cours de votre progression à travers la Grèce, et participerez à des batailles viscérales sur terre et sur mer afin de poursuivre votre odyssée et devenir un véritable héros légendaire.

Le programme post-lancement d'Assassin's Creed Odyssey est le plus important et le plus ambitieux pour la franchise, et le lancement de L'Héritage de la Première Lame n'est que le début si vous souhaitez aller plus loin dans l'univers de la Grèce antique. Si vous possédez le Season Pass, vous aurez accès aux deux arcs narratifs majeurs, L'Héritage de la Première Lame et Le Destin de l'Atlantide. Vous aurez ainsi l'opportunité de découvrir ces nouveaux épisodes à mesure qu'ils sortiront, ou d'explorer ces nouveaux contenus d'une traite lorsqu'ils seront tous sortis. Le Season Pass comprend aussi Assassin's Creed® III Remastered et Assassin's Creed® Liberation Remastered qui seront disponibles en Mars 2019.

L'Héritage de la Première Lame sera disponible dans le Season Pass d'Assassin's Creed Odyssey au prix public conseillé de 39,99€ ou alors en achat séparé au prix public conseillé de 24,99€, et sera téléchargeable si vous possédez déjà le Season Pass ou l'Edition Gold le 4 décembre.

Le premier épisode, La Traque, sera disponible le 4 décembre sur toutes les plateformes. Le second épisode, Le Legs de L'Ombre, et le troisième épisode, La Lignée, sortiront début 2019 sur toutes les plateformes.

Assassin's Creed Odyssey est disponible sur PC, PS4, PS4 Pro, Xbox One et Xbox One X.