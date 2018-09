Ubisoft Entertainment : LES X GAMES DÉBARQUERONT DANS STEEP LE 30 OCTOBRE

Envie de devenir une icône du Freestyle ?

Enfilez votre masque et votre combinaison de ski et laissez le Pass X Games de Steep vous transporter en Alaska, dans le village des X Games, où vous pourrez affronter d'autres joueurs pour tenter d'obtenir la médaille d'or dans le snowpark le plus épique jamais créé dans Steep. Ici, les futures légendes des sports de glisse que vous êtes pourront apprendre et maîtriser les vraies disciplines des X Games, telles que le Big Air, le Super Pipe et le Slopestyle. Une fois que vous aurez achevé les événements spéciaux X Games, vous débloquerez une série de défis Freestyle additionnels, où vous pourrez affronter d'autres joueurs afin d'atteindre le haut du classement.

Vous pourrez également profiter du gigantesque domaine skiable de Steep à travers deux nouveautés : un mode Années 90 et des défis inédits en Rocket Wings.

Le Pass X Games sera disponible le 30 octobre sur PS4, PS4 Pro, Xbox One, Xbox One S, Xbox One X et PC. Le DLC Années 90 sera disponible le 4 décembre, et le DLC Rocket Wings le 10 janvier. Les détenteurs du Pass X Games auront un accès anticipé d'une semaine à ces deux DLCs.