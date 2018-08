Ubisoft Entertainment : La fureur embrasée de Hungry Dragon arrive sur iOS et Android

Ça y est, vous pouvez rejoindre dès aujourd'hui les quatre millions de joueurs déjà inscrits sur Hungry Dragon et collecter plus de 10 dragons féroces et uniques, lâchés dans un royaume médiéval rempli de délicieuses proies innocentes. Dans votre fureur embrasée, vous pourrez dévorer un large éventail de créatures fantastiques et faire face à d'innombrables ennemis.

Pour semer toujours plus de chaos, le jeu vous permet d'améliorer les pouvoirs de prédateur de vos dragons en débloquant des costumes loufoques ou en les affublant d'animaux de compagnie hilarants.

Un mode inédit en réalité augmentée

Hungry Dragon comprend aussi un tout nouveau mode en réalité augmentée pour les appareils compatibles, ce qui vous permet de prendre des photos instantanées de vos dragons cracheurs de feu, qui prennent alors vie sous vos yeux.

Développé par Ubisoft Barcelona Mobile, Hungry Dragon est disponible sur les appareils iOS - via l'App Store - et Android - via Google Play.