Ubisoft Entertainment : La première mise à jour gratuite de The Crew 2 est disponible !

Gator Rush, la première mise à jour gratuite de The Crew 2 qui introduit notamment une nouvelle discipline et un nouveau type de véhicule, l'Hovercraft, est désormais disponible.

Au cœur des marais du sud des Etats-Unis, la famille Off-Road a trouvé un tout nouveau moyen de s'éclater en pleine nature avec les courses d'hovercrafts. L'eau et la terre sont les surfaces idéales pour manœuvrer ces fusées à coussin d'air, glisser à toute vitesse et rebondir sur les obstacles et les autres pilotes. Cette toute nouvelle discipline de sport mécanique a conquis l'ensemble des États-Unis, transformant certains de ses lieux les plus emblématiques en des parcours de compétition dédiés, des Bayous humides et luxuriants aux eaux cristallines des lacs de l'ouest. Vous découvrirez une maniabilité unique pour maîtriser les terrains les plus variés via 20 nouvelles activités, une nouvelle course Live Xtrem Series ou en course libre.

Si vos talents de pilotes se révèlent sous la pression, Gator Rush propose également un niveau de difficulté supplémentaire : le mode Extrême. Vous pourrez alors accéder à un nouveau niveau de rareté « Légendaire » permettant de débloquer des pièces exclusives d'amélioration et de personnalisation des véhicules.

Un weekend gratuit pour découvrir The Crew 2 (et Gator Rush) sur PC !

The Crew 2 sera disponible gratuitement du 27 au 30 septembre sur Uplay PC. Dans le cadre de ce weekend gratuit, les joueurs qui souhaiteraient prolonger l'expérience peuvent profiter de promotions sur le jeu allant jusqu'à -45%.

Toutes les infos sur » http://thecrewgame.com/freeweekend