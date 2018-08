Ubisoft Entertainment : La saison 7« Storm and Fury » de For Honor est désormais disponible

La saison 7 : « Storm and Fury » de For Honor qui vient de démarrer propose plusieurs nouveautés et mises à jour dont une nouvelle carte, deux refontes de Héros, et une actualisation des parties classées. Deux des Héros originaux - la Sentinelle et la Valkyrie - ont fait l'objet de mises à jour majeures de leurs animations afin de les rendre plus polyvalents et viables pour la compétition. La nouvelle carte, Donjon Isolé, sera disponible pour les modes de jeu Tribut, Escarmouche, Élimination, Mêlée et Duel.

Cette saison 7 redonne de l'allant à la progression des joueurs et aux parties classées grâce à l'arrivée de nouveaux équipements légendaires, aux 10 nouveaux niveaux de Réputation, et aux deux nouvelles divisions classées, Maître et Grand Maître, réservées aux guerriers les plus redoutables. De plus, les Duels classés à rotations hebdomadaires sont dès à présent disponibles hors tournois.

Pour le lancement de la saison 7, les tenues de combat bénéficieront d'une réduction tarifaire de 30%. Un nouveau mode Essai de Héros donnera l'opportunité aux joueurs d'essayer tous les Héros qu'ils ne possèdent pas, et de les acheter à un prix in-game réduit, du 2 août au 9 août. Les joueurs Xbox pourront aussi essayer For Honor gratuitement du 16 août au 15 septembre dans le cadre des Games with Gold.

La mise à jour de la saison 7: « Storm and Fury » est la dernière d'une série d'améliorations du jeu, comprenant la mise en place de serveurs dédiés, un mode d'entraînement revisité, et la nouvelle fonctionnalité « collection de visuels ». En octobre, For Honor offrira sa plus grosse mise à jour jamais réalisée, avec Marching Fire qui introduira quatre nouveaux Héros de la nouvelle faction Wu Lin, un mode Brèche en 4vs4, et un large panel d'autres fonctionnalités.

De plus amples détails sur cette saison 7 sont dévoilés aujourd'hui (jeudi 2 août) à 18h00 sur Twitch.