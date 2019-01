Ubisoft Entertainment : Le Héros Vortiger le Victimaire et d'autres nouveautés seront à découvrir dans la Saison 1 de l'Année 3 de For Honor qui sortira le 31 janvier

Cette nouvelle saison donne le coup d'envoi officiel de l'Année 3 qui introduira 4 nouveaux Héros, de nouvelles cartes ainsi que des événements saisonniers et des mises à jour régulières de gameplay.

Les Victimaires sont des Héros lourds et puissants qui manient un grand bouclier en forme d'écu et une épée longue. Ces sombres mercenaires combattent aux côtés des Chevaliers sans pour autant respecter le code de la chevalerie. Quel que soit le coût de la victoire, les Victimaires seront prêts à en payer le prix. Fidèles soldats d'Apollyon par le passé, ils combattent aujourd'hui pour leur nouveau leader, Vortiger, et réinventent ainsi leur héritage tout en semant le chaos sur le champ de bataille. Le Victimaire pourra être joué par tous les détenteurs du Pass Année 3 dès le 31 janvier. Tous les joueurs pourront quant à eux débloquer le Héros à partir du 7 février contre 15 000 unités d'Acier.

Dans la continuité des améliorations apportées aux Héros l'année passée, l'Année 3 - Saison 1 offrira des mises à jour des Héros additionnelles pour améliorer plus spécifiquement le Shugoki, le Jarl et le Spadassin. Par ailleurs, une nouvelle carte pour le mode Dominion, « Harbor », sera ajoutée gratuitement pour tous les joueurs de For Honor le 31 janvier. « Harbor » est une ville portuaire située sur les rives du lac Eitrivatnen où les Victimaires avaient autrefois aidé les Chevaliers à se défendre contre leurs ennemis. Leurs stratégies implacables et sans pitié leur ont permis de gagner des batailles qui semblaient pourtant perdues d'avance. Aujourd'hui encore le port est une zone d'une valeur stratégique immense, constamment contestée.

Tous les détails sur la Saison 1 de l'Année 3 de For Honor et Vortiger seront révélés lors d'un livestream Warrior's Den spécial le 24 janvier à 18h00 (heure française) sur la chaîne Twitch de For Honor : https://www.twitch.tv/forhonorgame

For Honor est disponible sur PS4, Xbox One et PC.